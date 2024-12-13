重新演繹經典粵菜！星廚四手聯乘限定菜單：古法清燉鳳吞燕、威士忌老菜脯乾燒波士頓龍蝦、酸湯立鱗金目鯛

最近來到闊別一時的灣仔高級粵菜食府「明閣」食晚飯，目的是為了品嘗餐廳廚藝總監曾超敬師傅聯同剛剛加入朗廷酒店集團不久、年輕有為的廚壇新星葉振文師傅一同炮製的《限定聯乘・匠藝饗宴》菜單，要知道擁有超過五十年粵菜烹調經驗的曾師傅早已擄獲粉絲無數，自己正好是其中一位，碰巧另一位擁有二十年粵菜經驗的葉師傅，自己同樣喜歡，葉師傅曾經於多間被受推崇的粵菜餐廳中出任主廚一職，是次強強聯手，一切來得充滿著期待。

安坐好後曾師傅和葉師傅先出來和大家打個招呼，亦說明一下今次合作炮製四手餐單的理念，兩位師傅主要希望可以在傳統粵菜中注入嶄新手法，做出平衡現代與經典的創新菜式，以時令當造的食材為客人用心炮製出一道接一道的佳餚美饌。

明閣兩小碟 – 先來兩款前菜，麻香鮑魚口水雞和避風塘香脆蝦米腸粉，前者以鮮味的鮑魚配搭惹味的口水雞，無論味道和口感都討人喜歡；後者的蝦米腸粉完美地吸收了避風塘配料的精華，一口吃下，香辣惹味，胃口大開。

古法清燉鳳吞燕 – 之後來了一道期待已久的傳統經典菜式鳳吞燕，準備工夫極之繁複，師傅先要把乳鴿去骨，為了保存乳鴿的完美體態，每一個步驟都要十分專注，之後釀入燕窩，再放入上湯中以慢火清燉，送來後以刀切開，只見鴿身裏面一絲絲的燕窩輕輕呈現半融狀態，一啖入口，乳鴿肉質來得輕軟油潤，燕窩亦吸盡了上湯和乳鴿的精華，每一口都是滋味，配合清甜的上湯，吃罷，暖身又暖心。

威士忌老菜脯乾燒波士頓龍蝦 – 師傅用上帶有特殊香濃味道的老菜甫入饌，跟醇厚芳香的威士忌完美融合，爆炒後的波士頓龍蝦肉質來得鮮嫩彈牙，跟香到一個點的醬汁尤其匹配，好吃得念念不忘。

麻婆豆腐乾燒關東遼參 – 緊接登場是一道以矜貴食材融入傳統家常菜的新派菜式，師傅在麻婆豆腐中加入珍貴的關東遼參，一口吃下，爽嫩彈牙的遼參散發著麻香與辣香，香氣纏繞舌頭久久不散，此時此刻渴望有一口白米飯，大廚亦感受到我們的需求，說時遲，那時快，一碗香噴噴的白米飯已經送到，麻婆遼參和白飯配合得如膠似漆，不分你我。

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