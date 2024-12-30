筲箕灣高級鮨店時令Omakase！沙甸明太子磯邊卷、吉列鰆配白松露、白子椎蓉意大利飯，滿載鮮味的一夜

最近來到藏身於港島東區筲箕灣小街裏面的高級壽司店Sushi Zinc食晚餐，品嚐主廚Zinc Leung梁漢笙師傅炮製的時令季節廚師發辦，Zinc師傅曾經於星級意大利餐廳鑽研廚功，及後因為對日本美食的熱情，加入Sushi Mori跟隨一代日本名廚Mori San學習日本料理的傳統精髓。到了2024年Zinc師傅掌舵Sushi Zinc，以精準的技藝展現食材的風味，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

一步踏進餐廳，率先映入眼簾是一個L形的壽司吧枱，灰色牆身掛了不少捕捉魚獲時拍攝到的精彩相片，我們安坐於壽司吧枱座席上，先來品嚐一口清酒，為之後的美食做好準備。

先來兩款前菜酒肴菜式，分別是為味蕾添上一抺清新的岩水雲配山藥紫蘇卷和以本地魚獲炮製的刺身，當晚我們享用到蒲台島的花頭梅刺身，熟成了一星期魚味更加濃郁，享用時唧一點點日本小青檸汁，鮮味立即加倍提升。

沙甸魚磯邊卷 – 選用來自北海道的沙甸魚，加入紫蘇葉、紫蘇花一同包裹於紫菜裏面，中間放了來自福岡縣的明太子，跟一般的磯邊卷不同，除了魚肉的鮮味，還可以吃到淡淡的明太子辛香。

吉列鰆配白松露 – Zinc師傅選用大分縣的鰆魚做成吉列，外面香脆裏面保持鮮嫩，配上用花雕酒製成的醬汁，吃時即席刨下意大利白松露，一口吃下，酒香、魚香和松露香在嘴巴裏交雜，好吃得念念不忘。

下頁看時令壽司！