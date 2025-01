米芝蓮星級法國餐廳新菜單！甘海老撻、時令池魚配日本梨、30年陳紹興酒煮三黃雞配黑松露

Sea urchin with Jerusalem artichoke and nori - 最後一道餐前小食是餐廳名物一口海膽撻,Aven 用上馬糞海膽入饌,配上耶路撒冷雅支竹,再用醬油做成啫喱包裹著海膽和雅支竹,一啖入口,海膽香氣和醬油香氣融合得如膠似漆,雅支竹豐富了口感,是百吃不厭的美食。

Ama ebi with shiitake and guanciale - 之後來了一款甘海老撻,先把甘海老炭燒一下,配上香氣四溢的松茸和油脂感十足的豬面頰肉,搭配自家製荷蘭醬,置底有以松茸和菇菌製作的脆片,能吃到香濃的鹹香味道,口感外脆內軟,一吃愛上。