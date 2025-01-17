Travel & Dining
「世」界味覺之旅
Travel Food Map Wine Recipe

17/01/2025

尖沙咀全新廚師發辦壽司店：星級廚師炮製極鮮壽司，特色食材包括一本釣鰆魚、冰見寒鰤、縞蝦、青森大間吞拿魚

#Food Map #fine dining #壽司 #飲食 #日本菜 #尖沙咀 #梁志健師傅 #赤身壽司 #太卷 #池魚 #穴子壽司 #大拖羅 #馬糞海膽 #北寄貝 #美食地圖 #鱈魚白子 #毛蟹茶碗蒸 #青森大間吞拿魚 #米芝蓮 #手握壽司 #Sushi Takeshi #冰見寒鰤 #縞蝦 #鰆魚 #Dining #Wine
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近來到位於尖沙咀剛剛開業的全新壽司店Sushi Takeshi食午餐，餐廳位於美麗華酒店大堂樓層，進入酒店大門直入到底便會發現門口櫥窗擁有日式小庭園的「鮨たけし」，位置十分方便。餐廳由星級主廚梁志健師傅Kin-san主理，健師傅擁有超過二十年日本料理經驗，曾經於東京米芝蓮壽司店Ginza Iwa練得一身好廚功，多年前Ginza Iwa曾於中環開設同名香港店，健師傅亦是其中一位開店功臣，餐廳亦成為早期少數能獲得米芝蓮一星的壽司店。之後加入Sushi Wadatsumi，餐廳在健師傅帶領下不用多久便摘下米芝蓮一星殊榮，可見健師傅實力非同凡響。踏入新一年，健師傅開設全新壽司店「鮨たけし」，一切來得充滿著期待。

 

 

　　是日午餐由一道毛蟹茶碗蒸揭開序幕，只見日式蒸蛋上布滿蟹肉、蟹黃和蟹子，呈現出一遍誘人的金黃色，一口吃下，蟹肉鮮甜而蒸蛋滑溜，為午餐帶來一個愉快的開始。

 

 

　　正式進入握壽司時間，第一款是肉質細嫩，味道鮮甜的石鯛，配合健師傅製作的舍利 （壽司飯），簡單地討人喜歡。

 

 

　　之後健師傅準備了用上來自伊勢灣答志島的「一本釣」鰆魚炮製的握壽司，鰆魚油脂豐腴，入口鮮甜嫩滑，一吃愛上。

 

 

　　向來喜歡吃貝類壽司，北寄貝壽司正好適時送上，口感又爽又脆，味道又香又甜。

 

 

　　緊接而來是來自富山縣的冰見寒鰤壽司，入口肉質細膩，脂肪豐厚，實在沒有不喜歡的理由。

 

 

　　再來是秋冬時令的縞蝦壽司，帶一點點透明的紅色蝦身賣相十分吸引，一口吃下，蝦肉來得肉厚彈牙，質感細緻，味道鮮香，對比起甘蝦，會更加喜歡縞蝦。

 

 

　　跟著來了充滿油脂的池魚壽司，肉質鮮嫩之餘又脂香四溢，吃罷，唇齒留香。

 

 

　　先暫停一下握壽司，健師傅送來了一款酒肴料理鱈魚白子，入口柔軟滑溜之餘，同時間口感綿密，味道濃烈鮮香，配合酸汁同吃，為菜式添上一抺清新。

 

 

下一頁：更多精彩美食登場—青森大間吞拿魚壽司、北海道馬糞海膽壽司、穴子壽司、太卷、沙甸魚壽司

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯，最終獲救回國，事件會否影響你到泰國旅遊的信心？► 立即投票

我要回應
更多「世」界味覺之旅文章
You May Also Like
#Food Map #fine dining #壽司 #飲食 #日本菜 #尖沙咀 #梁志健師傅 #赤身壽司 #太卷 #池魚 #穴子壽司 #大拖羅 #馬糞海膽 #北寄貝 #美食地圖 #鱈魚白子 #毛蟹茶碗蒸 #青森大間吞拿魚 #米芝蓮 #手握壽司 #Sushi Takeshi #冰見寒鰤 #縞蝦 #鰆魚 #Dining #Wine
More on Travel & Dining

版主留言

放大顯示
精選影片
Jazz Up Your New Year

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk