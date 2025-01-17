尖沙咀全新廚師發辦壽司店：星級廚師炮製極鮮壽司，特色食材包括一本釣鰆魚、冰見寒鰤、縞蝦、青森大間吞拿魚

最近來到位於尖沙咀剛剛開業的全新壽司店Sushi Takeshi食午餐，餐廳位於美麗華酒店大堂樓層，進入酒店大門直入到底便會發現門口櫥窗擁有日式小庭園的「鮨たけし」，位置十分方便。餐廳由星級主廚梁志健師傅Kin-san主理，健師傅擁有超過二十年日本料理經驗，曾經於東京米芝蓮壽司店Ginza Iwa練得一身好廚功，多年前Ginza Iwa曾於中環開設同名香港店，健師傅亦是其中一位開店功臣，餐廳亦成為早期少數能獲得米芝蓮一星的壽司店。之後加入Sushi Wadatsumi，餐廳在健師傅帶領下不用多久便摘下米芝蓮一星殊榮，可見健師傅實力非同凡響。踏入新一年，健師傅開設全新壽司店「鮨たけし」，一切來得充滿著期待。

是日午餐由一道毛蟹茶碗蒸揭開序幕，只見日式蒸蛋上布滿蟹肉、蟹黃和蟹子，呈現出一遍誘人的金黃色，一口吃下，蟹肉鮮甜而蒸蛋滑溜，為午餐帶來一個愉快的開始。

正式進入握壽司時間，第一款是肉質細嫩，味道鮮甜的石鯛，配合健師傅製作的舍利 （壽司飯），簡單地討人喜歡。

之後健師傅準備了用上來自伊勢灣答志島的「一本釣」鰆魚炮製的握壽司，鰆魚油脂豐腴，入口鮮甜嫩滑，一吃愛上。

向來喜歡吃貝類壽司，北寄貝壽司正好適時送上，口感又爽又脆，味道又香又甜。

緊接而來是來自富山縣的冰見寒鰤壽司，入口肉質細膩，脂肪豐厚，實在沒有不喜歡的理由。

再來是秋冬時令的縞蝦壽司，帶一點點透明的紅色蝦身賣相十分吸引，一口吃下，蝦肉來得肉厚彈牙，質感細緻，味道鮮香，對比起甘蝦，會更加喜歡縞蝦。

跟著來了充滿油脂的池魚壽司，肉質鮮嫩之餘又脂香四溢，吃罷，唇齒留香。

先暫停一下握壽司，健師傅送來了一款酒肴料理鱈魚白子，入口柔軟滑溜之餘，同時間口感綿密，味道濃烈鮮香，配合酸汁同吃，為菜式添上一抺清新。

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