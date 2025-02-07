米芝蓮星廚主理高級葡萄牙菜！紅魔蝦雲吞、炭烤大西洋多寶魚、冠軍調酒師創作精緻雞尾酒，捧著肚皮的精彩一夜

最近來到澳門上葡京綜合度假村裏面的 The Karl Lagerfeld 過了兩天一夜，除了住宿體驗之外，最重要是到訪由葡萄牙米芝蓮星級名廚 José Avillez 主理，提供休閒精緻餐飲的高級葡萄牙餐廳 MESA「味賞」，餐廳於去年開業，最近重新推出了新篇章，主廚 Herlander Fernandes 貫徹始終地執行 Chef Avillez 的理念，以中菜與澳門土生菜作基底，巧妙地融合傳統葡萄牙風味和現代烹調技巧，為客人炮製出一道接一道充滿創意廚藝的當代葡萄牙佳餚美饌，實在是一切來得太期待。

未進入主用餐區之前先來到了「味賞酒吧」，酒吧由最近勇奪「世界雞尾酒大賽 2024」冠軍的首席調酒師馬銘康主理，他創作的調酒充滿葡萄牙和澳門風情，試了其中一款名為 Holy Wood! 的調酒，充滿儀式感的出場安排，入口充滿煙燻香氣和威士忌酒香，一喝愛上。

之後來到設計得美輪美奐的主用餐區，安坐好後先來一杯以小鳥容器盛著的歡迎特飲，清新過味蕾之後，為之後的美食做好準備。

當晚侍酒師為我們挑選了一款來自葡萄牙的Rosè，徐徐升起的泡沫，為舌頭添上一抺芬芳。

先來三款餐前小吃 吞拿魚他他脆筒 、炸馬介休球 和 帝王蟹及魚子醬配酸種麵包，吞拿魚他他脆筒跟以往的版本有點不一樣，以韓國炮菜忌廉代替牛油果蓉，置頂放上海苔幼片，入口微微辛辣又充滿香氣；炸馬介休球加入了馬介休和薯仔蓉，口感外脆內軟；帝王蟹及魚子醬配酸種麵包 入口鮮味滿載，簡單地討人歡喜。

未上前菜前先來一點酸種麵包，配上特製牛油和橄欖油，特別美味。

紅魔蝦、大蝦及豬肉雲吞 - 前菜來了一道大蝦炮製的雲吞，跟我們廣東雲吞一樣，廚師特意加入適當比例的豬肉來提升鮮味，旁邊還有十分吸引的西班牙紅蝦，入口鮮甜爽嫩，配上傳統的漁夫燉海鮮湯，好味到念念不忘。

多寶魚 - 之後來了一道魚肉料理，廚師用上4到6公斤重的大西洋多寶魚入饌，貪其肉質厚實而細嫩，以先慢煮後炭烤的方式炮製，配料有蠶豆蓉和糖醃檸檬，跟以魚頭、魚骨熬煮的醬汁十分匹配，一吃愛上。

和牛西冷 - 廚師用上和牛的西冷位置，油脂分布均衡，入口細緻軟嫩，配上子牛蹄、鷹嘴豆燉菜、洋蔥和胡椒汁，構成了一道十分優秀的主菜。

三隻小豬之一 - 甜心時間先來一款鹹、甜交錯的精緻甜食，甜廚以鬆脆的威化餅夾著以豬油炮製的雪糕，配上用豬皮製作的爆谷，旁邊還有幾片巴馬火腿，一啖入口，鹹和甜的味道融合得如膠似漆，不分你我。

柑橘交響曲 - 另一款甜食以柑桔作主題，甜廚分別用柑桔製作了雪葩、冰皮和雪糕，入口酸酸甜甜，最後還有一顆花生造型的甜蜜小點心，為晚餐劃上完美句號。

當晚餐單人均消費約 MOP1,400。

味賞 MESA

地址 ： 路氹城射擊路澳門上葡京綜合度假村THE KARL LAGERFELD 3樓301號

電話 ： +853 8881 1800