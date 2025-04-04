米芝蓮二星經典粵菜！蜜餞鱈魚粒、味菜魚湯象拔蚌、蔥燒脆皮遼參，難以忘懷的星級滋味

最近到訪了米芝蓮二星粵菜食府「營致會館」享用晚餐，目的是為了率先品嘗行政總廚張健明師傅即將於4月7日推出的全新菜式，張師傅師承自廚藝總監蕭顯志師傅，學習了蕭師傅逾40年博大精深的傳統廚藝，再加入自身的烹調風格，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌，一切來得太期待。

當晚我們安坐於廂房裏面，這兩三日天氣突然轉冷，急不及待先來一口熱茶暖暖身，為之後的美食做好準備。

營致薈萃 – 先來四款前菜，當中的 蜜汁極上豚肉叉燒 和 魚露海紅葉 雖然不是新菜式，不過向來是餐廳名物，沒有理由錯過，前者蜜味香濃，入口鬆軟；後者清爽彈牙，美味之餘又吃得胃口大開。

之後兩款是新菜式，先來品嘗入口香脆、肉嫩多汁的 蜜餞鱈魚粒，張師傅用上智利的優質鱈魚入饌，貪其魚肉鮮甜兼肉質細嫩，切件後再裹上自家製脆漿，配合蜜餞糖醋醬汁一同享用，酸甜交織，無論味道和口感層次都非常豐富。

跟著另一款新的前菜是 脆炸香酥肉，先把本地新鮮去皮五花腩切件，再加入以大澳蝦醬和南乳調製而成的醬料醃製，經冷藏後再放入滾油裏炸至金黃色，吃時口感酥脆，鹹鮮味道攻陷味蕾，一吃愛上。

味菜魚湯象拔蚌 – 用上日本象拔蚌入饌，鮮甜度來得更加濃郁，大廚先把象拔蚌片切成薄片，上菜時即席淋上滾燙魚湯，讓象拔蚌的生熟程度變得剛剛好，吃時口感爽嫩，象拔蚌的鮮和湯頭的甜完美融合，好吃得念念不忘。

豉椒九層塔爆蝦球 – 這道菜是餐廳名物 香草天椒爆蝦球 的變奏版本，蝦球同樣炸得非常香脆，不同是掛上了以泰國新鮮九層塔、豆豉、豆瓣醬和蒜蓉精心調製的醬汁，爆炒後香氣撲鼻，惹味醬汁和鮮甜蝦肉成為絕配。

蔥燒脆皮遼參 – 一道需要提前最少一天預訂的菜式，原因是製作功序繁複，張師傅選用日本關東刺參，貪其肉質肥厚飽滿，口感彈牙。劏開刺參後釀入以豬肉和蝦肉製成的餡料，蒸清後淋上以中國青蔥、紅蔥頭炸香煉製而成的蔥燒汁，再加入特製脆漿，吃時能品嘗到濃郁的蔥香，脆漿讓遼參表面變得又香又脆，美味指數立即加倍提升。

泡椒生啫星斑球 – 張師傅以不浪費食材為原則，特別構思了一道以星斑製作的一魚兩味的菜式，先取下星斑背部珍貴的麒麟片來生啫，甫一揭開煲蓋，蒸氣凝成「啫啫」的誘人聲波，真正是未吃先興奮。一啖入口，魚肉來得鮮嫩爽滑，配合自家調製的泡椒醬，鮮味和辣香配合得如膠似漆，不分你我。

砂鍋堂弄斑片粥 – 星斑的另一味是以星斑骨熬煮成綿滑的粥底，吃時再即席放入星斑塊，輕灼幾秒，立即上枱，吃時星斑緊緊熟，粥底又綿又香，簡單地獲取了我們歡心。

脆香貴妃鴨 – 用上兩斤重的昆明小麻鴨入饌，以慢火煮兩小時，鎖住肉汁後放入鹵水中浸泡，之後隔夜吊起風乾，上枱前把風乾鴨炸至外皮金黃，一啖入口，又酥又脆，肉質緊實但不會柴口，味道鹹香十足，假如配以一口煙燻菜飯或白米飯，絕對有畫龍點睛之妙。

紅棗冰花燉晶梨 – 甜心時間來了一款以水晶梨製作的甜湯，冰糖和水晶梨向來都是絕配，一口喝下，味道清新香甜，喝罷，滋潤又暖身。

最後還有兩款餐後小點，分別是淡雅清甜的 蹄香蔗汁糕 和 香脆可口的 開心果仁酥，為晚餐劃上完美句號。

當晚菜單人均消費約 HK$1,600。

營致會館

地址 : 中環干諾道中41號盈置大廈地下G05、107及108號舖

電話 : 2801 6882