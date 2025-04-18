銅鑼灣高級壽喜燒：豪食A5近江牛+A5大分牛！黑松露和牛海膽蓋飯、白子茶碗蒸，一趟味遊日本之旅

最近來到銅鑼灣的壽喜燒餐廳「中川」吃晚餐，目的是為了品嘗主廚板垣和幸當季推出的「廚師發辦壽喜燒套餐」，對上一次到訪已經相隔有一年多的時間，擁有主理日本五星級酒店高級會席料理經驗的板垣主廚當時才剛剛由日本到步香港不久，是次再訪，發覺板垣主廚已經百分百融入這個地方，無論是出菜的儀式感、菜式的擺盤、味道和招呼都堪稱完美，一切來得充滿期待。

季節前菜五點 – 安坐好後，我們先來一款包括了五款前菜於一身的菜式，當中包括輕輕用火灸過的昆布漬帆立貝，帶子邊帶一點焦糖化，裡面則保持滑溜；風乾火腿生蠔卷用上伊比利亞火腿包裹著乳脂感十足的廣島蠔，一口吃下，鹹香味四散，十分滋味；黑松露梅素麵融合了酸香與菌香，是春天的味道；另外還有球芽甘藍和烏魚子碎，菜式的味道和口感層次都變得更加豐富。

黑松露白子茶碗蒸 – 之後來了一款日式茶碗蒸，如雲朵般化開的鱈魚白子跟非常滑溜的茶碗蒸蛋配合得如膠似漆，置頂的黑松露為菜式添上陣陣幽香。

時令刺身 – 來到了刺身時間，當晚板垣主廚為我們準備了中拖羅、吞拿魚赤身、九繪魚和人見人愛的海膽，每一款都鮮味十足，簡單地獲取了我們歡心。

鹿兒島鰻魚 – 板垣主廚用上鹿兒島鰻魚入饌，加入抺茶烹調，配上長芋、青瓜碎和土佐醋為菜式添上清新。

赤鯥配里芋 – 向來喜歡吃肥美的赤鯥，當晚主廚用來搭配時令的小芋頭，用上「治部煮」方式烹調，吃時外層微脆，魚脂感十足，吸收了赤鯥脂香的小芋頭更加成為亮點，沒有給主角比下去。

水果雪葩 – 之後來了一款用日本時令水果炮製的雪葩清新味蕾，為之後登場的壽喜燒做好準備。

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