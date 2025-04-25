米芝蓮法國餐廳春日味蕾享受：福岡單種惠比壽生蠔、蘇格蘭大扇貝、櫻桃醬烤鴨，從山野到海洋的盛宴

最近來到已經闊別一段時間位於港島香格里拉酒店56樓的米芝蓮一星法國餐廳Restaurant Petrus品嘗行政總廚Uwe Opocensky炮製的春日晚餐，Uwe用上頂級優質時令食材炮製出迎合春天口味輕盈的菜式。對於Uwe來說食物除了味道之外，亦是一種能夠藉著食材、味道、擺盤和服務傳遞訊息給客人的全方位體驗，加上餐廳華麗典雅的用餐環境，實在是一切來得太美妙。

先來一口香檳洗擦味蕾，為之後的美食做好準備。

餐前小吃來了一款用季節蔬菜製作的脆餅，配上同樣用時令蔬菜製成的點醬，好吃又清新；另一款是法國甜豆撻，向來是甜豆粉絲的我表示十分喜歡。

之後上了麵包藍，這裏的幾款麵包都十分好吃，配上特別調製的牛油，變成加倍美味，要好好控制自己才不至於吃下過量的麵包，以免吃不下之後的菜式。

Oyster – 菜單由5隻不同調味的生蠔開始，Uwe用上來自日本福岡的優質單種惠比壽生蠔，貪其口感順滑，鮮味滿載，每一隻生蠔Uwe都付予不同的味道，由下至上品嘗，第一隻加入了西西里檸檬汁和橄欖油來引出鮮味；第二隻加了自家製酪乳和魚子醬，味道輕盈討喜；第三隻加了Krug香檳啫喱，口感更加順滑；第四隻加了「響」威士忌醋漬物，豐富了味道層次；最後一隻則加了意大利血橙，鮮上加鮮；5隻生蠔都美味到一個點，自己最愛加了「響」威士忌和Krug香檳啫喱兩款，前者爆發濃郁鮮味，後者則散發淡淡然的香氣。

Tomato – 用上日本小農莊的原種蕃茄入饌，配上幼滑的Burrata Cheese，還有特別調製的香蒜醬汁，配上溫熱的小多士同吃，每一口都是春天的美味。

White Asparagus – 之後來了一道最適合春日季節品嘗的法國白露荀，配上加入血橙調配的velouté醬汁，入口清甜，再加上白露荀完全無渣，簡單地討人歡喜。

Scallop – Uwe用上蘇格蘭大扇貝入饌，肉質來得鮮嫩彈牙，搭配充滿海洋風味的海藻意大利麵，加入以扇貝裙邊和大量貝類海鮮調製的泡沫醬汁，置頂是鮮味十足的北海膽海膽，吃時再即席刨下一點點柑橘皮碎，鮮味指數立即加倍提升。

Duck – 來到主菜環節，Uwe為我們準備了一道烤鴨料理，靈感來自北京烤鴨，烹調火喉來得恰到好處，一啖入口，皮脆肉香，旁邊是輕輕帶苦澀味道的意大利椰菜，配搭散發微微酸度的櫻桃醬汁，味道豐富之餘又有消解膩滯作用，一吃愛上。跟入口順滑、酒體乾身的Catherine et Claude Maréchal紅酒十分匹配。

Strawberry – 甜心時間餐廳為我們準備了三款甜食，先來品嘗以甜度十足的福岡士多啤梨炮製的甜點，加入了蛋白霜餅乾，置頂放上一片糖霜脆片，吃時撓上橄欖油，入口甜蜜，清新討喜。

French Toast – 煎得香噴噴的法式西多士，置頂放上一球朱古力雪糕，入口表層微脆，裏面鬆軟，跟朱古力雪糕完美融合，不分你我。

Souffle – 最後一道甜點是人見人愛的梳乎厘，用上清甜的龍眼入饌，吃時配上雲呢拿忌廉，再灑上脆脆粒，無論味道和口感都變得更加豐富。

最後還有目不暇給的Petit Four，配上一口咖啡，為晚餐劃上完美句號。

當晚六道菜餐單定價每位HK$2,288。

Restaurant Petrus

地址 : 金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉56樓

電話 : 2820 8590