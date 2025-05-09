尖沙咀全新創意中菜廳！花蟹擔擔麵、士多啤梨辣椒醬煎鴨胸、普洱麻糬雞蛋仔，中西結合驚喜處處！

最近來到尖沙咀一間於去年12月開業，只有8個開放式廚房吧枱座席，主打融入西菜烹調技巧和中菜元素的創作料理餐廳，主廚莫均朗（Tony Mok）曾經於香港和海外多間米芝蓮星級餐廳工作過，包括香港的Amber、Écriture、Ando、新加坡的Zen和曼谷的Gaggan，鍛鍊出一身好廚功，實力絕對不容忽視，如今開設了自己餐廳，從以往米芝蓮星級餐廳的工作經驗中汲取靈感，加入現代西菜技藝重新塑造出傳統中菜味道，實在是一切來得太期待。

一步踏進餐廳，繞過玄關便來到擁有8個吧枱座位的L字形開放式廚房，簡約雅致的裝修為食客提供舒適愜意的用餐環境。安坐好後先來一杯本地炮製的有氣果茶，洗擦一下味蕾，為之後的美食做好準備。

Croustade • Tea Smoked Pineapple • Ginger – 晚餐由一款精緻的餐前小吃開始，Tony本身是圍村人，小時候每逢節日食九大簋的時侯都會以一款紫薑菠蘿開始，於是Tony靈機一觸，以啤酒脆杯配上薑汁蛋黃醬和煙燻菠蘿，清新美味之餘又能感受大廚的兒時回憶，太窩心。

Choux • Salted Egg Shrimp • Comte – 之後是一款賣相可愛的小泡芙，大蝦用鹹蛋黃炒過，配合以康提芝士打成的忌廉，吃時再即席刨下幾絲康提芝士，一口吃下，芝香四溢。

Foie Gras • Sweet Vinegar • Purple Sweet Potato – 用紫薯做成撻底，裏面是以中式甜醋製成的忌廉，中間放上煎得香噴噴的鵝肝，置頂放上輕輕醃漬過的青蘋果，肥美的鵝肝和中式甜醋成為絕配，醃漬過的青蘋果起了畫龍點睛的作用，簡單地俘虜了我們的味蕾。

Isaki • Mikan • Caviar – Tony用上伊佐木入饌，貪其肥美甘香、質感柔軟，配上鹹香的魚子醬原來已經美味非常，亮點是加入了蜜柑做的醬汁，為菜式添上一抹清新。

Tiger Prawn • Puffed Rice • Omelet – 以中式脆米泡飯為靈感創作的菜式，Tony用上虎蝦入饌，蝦尾煎香，蝦頭則用作熬湯，再以高油溫把蛋炸成鬆鬆的泰式奄列，配上加入泰國海苔油製成的蕃茄沙沙，加入脆米，最後注入香濃蝦湯，吃時把全部食材拌勻同吃，一時間嘴巴裏充滿著蝦的香氣，吃罷，唇齒留香。

Threadfin • Wide Rice Noodle • Fermented Carrot – 先把馬友魚抹上調味，輕輕醃過後便放入蒸爐裏蒸，配上以發酵辣椒和紅蘿蔔製成的醬汁，亮點是置底的陳村粉，輕軟幼滑，吸收了魚肉和醬汁精華，每一口都是滋味。

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