Travel & Dining
「世」界味覺之旅
Travel Food map Wine Recipe

16/05/2025

米芝蓮一星法式小館時令菜單！清新討喜鵝肝奶凍、鮮香大西洋魴魚、布列塔尼乳鴿，飽嘗海洋陸地滋味

#美食地圖 #Food map #米芝蓮 #Dining #上環 #Racines #法國菜
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近到訪了連續兩年拿下了《米芝蓮香港澳門指南》一星殊榮的時尚法國菜餐廳Racines食晚餐，目的是為了品嘗創辦人兼主廚Romain Dupeyre聯同剛剛加入餐廳不久的新任主廚Chef Chun一齊炮製的季節菜單，向來是Racines的粉絲，一切來得太期待。

 

 

　　新主廚Chef Chun出生並成長於法國東部斯特拉斯堡，屬於歷史悠久的阿爾薩斯地區，自少便對烹飪充滿熱情，曾經於法國和歐洲不少高級餐廳和米芝蓮星級餐廳鍛鍊廚功，2015年於Le Figuier de Saint Esprit餐廳與Romain相遇，想不到10年後的今天兩人再次於Racines合作，想必然會擦出新的火花。

 

 

　　當晚我們三個人安坐於開放式廚房的吧枱位置，先來一口香檳洗擦味蕾，為之後的美食做好準備。

 

 

　　Sourdough bread – 這裡的酸種麵包真心百吃不厭，餐廳跟Levain French Bakery合作炮製，Chef Romain用上自己配方來製作酸種麵團，加入了黑芝麻、亞麻籽、小麥胚芽和燕麥片成就了一款外層微脆裡面鬆軟的穀物酸麵包，配上餐廳自家製，以櫻桃木燻製的煙燻牛油，加入了法國西南部的辣椒粉和用波特酒煮成的李子醬，微鹹的鮮味跟酸種包完美融合，好吃得停不下來。

 

 

　　Pigeon liver parfait – 之後來了三款餐前小吃，先來品嘗用木匙盛著的鴨肝芭菲，用上紅波特酒混合自家製鴨肝醬製作而成，加入草莓果醬和Piquillos辣椒平衡膩滯感，能嘗到內臟鮮味之餘又能吃到酸酸辣辣的滋味。

 

 

　　Tartlet – 用上煙燻茄子和牛肝菌泥製作的一口小撻，配上醃製過的雞油菌和煙燻鴨胸肉，一啖入口，簡單地獲取了我們歡心。

 

 

　　Croquette – 最後一款餐前小吃是奶油黑松露炸薯仔丸子，香脆到一個點的炸丸子，能嘗到淡淡的松露幽香。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】五一不少內地機構收費自行組團來港行山，旅遊事務專員認為除檢控外，推廣教育效果將更佳，你是否認同？► 立即投票

我要回應
更多「世」界味覺之旅文章
You May Also Like
#美食地圖 #Food map #米芝蓮 #Dining #上環 #Racines #法國菜
More on Travel & Dining

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet.com.hk