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「世」界味覺之旅
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23/05/2025

中環米芝蓮星級韓國菜！春菜大醬比目魚卷、精製牛骨燉湯、韓牛雙重奏，吃盡首爾三星名菜

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近來到米芝蓮一星韓國菜餐廳 Hansik Goo食晚餐，目的是為了品嘗餐廳為了慶祝韓國首爾姊妹餐廳 Mingles今年拿下米芝蓮三星榮譽而推出的全新菜單 Premium Menu，當中包括 Mingles的三星名菜和Hansik Koo的招牌美食，一切來得太期待。

 

 

　　上任差不多一年的主廚Park朴承勳從小便接觸烹飪，志願是當一名廚師，在韓國多家餐廳工作學習廚藝後加入了Mingles，和星級名廚姜珉求相遇，並奠定了紥實的烹飪基礎，之後知道大廚姜珉求將要在香港開設現代韓國餐廳Hansik Goo，二話不說便加入了開業團隊來到香港，由2020年開始一直工作到現在，與姜主廚合作無間，進一步磨練韓國料理的烹飪廚功，於去年升任主廚一職，為餐廳再度蟬聯米芝蓮一星殊榮。

 

 

　　安坐好後先來一口韓國米酒馬格利清新一下味蕾，為之後的美食做好準備。

 

 

　　HANSIK STARTER – 當晚餐單由五款精緻的韓式前菜開始，包括清新可人的 春菜大醬比目魚卷、加入蒜苗和芝麻的 紫蘇油醬北寄貝、配上以甜蝦與魚子醬點綴的 瑞士甜菜包飯、之後是酥炸海苔搭配生牛肉他他與鮑魚，最後還有軟嫩多汁的 薄切豬腩肉，跟韓國梨、熟成泡菜和芥末醬一同享用，美味指數立即加倍提升。

 

 

　　SPRINGNAENGCHAE – 之後來了一道用韓國大渚蕃茄入饌炮製的花竹蝦菜式，蝦肉爽甜鮮嫩，配上清新的李子汁，感覺輕盈清爽，胃口大開。

 

 

　　GOMTANG – 加入了鮑魚、蓮藕、海參、鱔、牛肉片、牛腱和釀入韓牛裡面的羊肚菌精心製作的 牛骨燉湯，配上清脆的蘿蔔片增添口感，再放上蛋絲讓色彩變得更加豐富，喝罷，暖身又暖心。

 

 

　　EO-MANDU – 再來是一道華麗版本的韓國傳統美食 餃子，餃子用上鯧魚來做餃皮，裡面釀入了鮮蝦、扇貝和熟成泡菜，置底是香脆的炸薯，配上辣油與青蔥，最後淋上魚湯一同享用，真心好味到一個點。

 

 

下頁看更多精彩美食！

 

 

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