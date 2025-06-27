米芝蓮一星法國菜新主廚上任！黑松露番茄酸種麵包、魚子醬牛肉他他、杏脯鴨配小麥粒，細緻難忘的美味

最近來到已經闊別一時的米芝蓮一星餐廳Belon享用晚餐，餐廳最近換上了29歲的年輕女廚師Mina Güçlüer出任新主廚一職，Chef Mina出生於土耳其伊斯坦堡，自小在家人的薰陶下已經喜歡研究美食，來到香港後於2019年加入Belon，由現任餐廳行政總廚Matthew Kirkley和前任主廚Daniel Calvert身上學習了一身好廚功，擅長把地中海元素融合到傳統的法國料理裏面，再加入自己的無限創意，務求為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

由Chef Mina主理的Belon，雖然裝潢上沒有大變動，但燈光明顯比之前光亮了一些，背景音樂的選曲亦來得更輕快一些，一切來得更悠閒。當晚我們試了SELECTION DU CHEF晚市菜單，另外亦單點了一些新菜式一起品嘗，先來一口香檳洗擦一下味蕾，為之後的美食做好準備。

Amuse Bouche – 先來品嘗兩款餐前小吃，用醃製過的鱸魚做成的小撻和鮮味十足的蟶子小杯，兩款小吃同時提供了開場該有的鮮香味道，吃得胃口大開。

FLUKE WITH BERGAMOT AND BLACK LIME – 第一道菜來了一款以鰈魚炮製的菜式，加入佛手柑和乾檸檬吊起了魚肉的鮮味，味道清新討喜。

FRUIT TOMATO WITH BLACK TRUFFLE AND SOURDOUGH（HK$408） – 之後是一道擺盤超美的單點菜式，最初以為碟上的黑色方格和圓點是碟的圖案，後來才知道是廚師團隊好細心地把黑松露弄成一個又一個不同形狀的松露片，再整齊地排列在碟子之上，之後注入番茄果凍，吃時把酸種多士蘸起來吃，真心滋味；另外小碗裏面的番茄配黑松露都鮮味到一個點，一道能同時滿足口腹之慾和視覺享受的菜式。

FOIE GRAS WITH PLUM AND EISWEIN – 回到品嘗餐單的第二道菜，鴨肝切成長身幼條形狀，上面是帶點酒香的布冧冰酒凍，旁邊還有小巧的開心果卷，坊間有不少鴨肝凍菜式都偏向膩滯，這裏的平衡來得剛剛好，太美妙。

BRIOCHE BEEF TARTARE WITH CAVIAR（HK$398）– 另一個單點菜式是餐廳名物魚子醬牛肉他他，焗至金黃色的法國麵包Brioche中間挖空，將鮮嫩的牛肉他他放入裏面，上面再舖上滿滿的魚子醬，無論賣相和味道都100分。

AMAEBI WITH CITRUS FLAN AND ZUCCHINI – 品嘗菜單的第三道菜是一款加入了甜蝦、柑橘和意大利黃瓜炮製的柑橘茶碗蒸，甜蝦有生有熟，配埋其他的食材同吃，無論味道和口感層次都十分豐富。

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