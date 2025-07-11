中環高級中菜廳星廚創意新菜式！鹹蛋雞鍋、桂花蜂蜜脆鱔球、陳皮怪味牛肋骨，好吃得念念不忘

最近來到闊別一時，位於中環渣打銀行總行大廈地庫的高級中菜食府 Mott 32「卅二公館」品嘗行政總廚李文星師傅的新菜式，和李師傅相識超過十年，當時師傅於文華東方酒店中菜廳「文華廳」擔任主廚，吃過師傅的手藝立即深深愛上，自此加入了師傅的粉絲行列，一路至今。「卅二公館」由李師傅帶領下歷年來東征西討，分店遍布新加坡、首爾、拉斯維加斯、溫哥華等地，之後還預備於倫敦、洛杉磯、墨爾本和峇里島開設分店。李師傅讓香港的粵菜進軍世界之餘同時亦為餐廳拿下了不少獎項，先後獲得「黑珍珠餐廳指南」、「100 Top Tables」等具代表性的食圈指南所肯定，可見實力非同凡響。

當日午餐時段到訪，正好襯機會試試點心，先來 竹炭黑椒和牛柳酥，和牛酥向來是餐廳名物，是次換上新形象，加入竹炭轉了一身黑色，高雅之餘散發著點點神秘，一口吃下，外皮依舊酥脆，和牛柳餡滋味滿滿，為午餐帶來美妙的開始。

鹹蛋雞鍋 是傳統點心雞球大包的精緻版本，半開面的糖皮（廣東包皮）質感鬆軟，混合鹹蛋和雞肉製成的餡料又香又濃，一吃愛上。

之後來了兩款前菜，樟茶鴨柚子沙律 加入了用茶葉和樟木煙燻過的鴨肉，配合新鮮蔬菜、柚子和堅果，再拌勻自家製沙律醬汁同吃，簡單地討人歡喜。

另一款前菜是 椒鹽鮮鮑魚仔，先蒸後炸的大連鮑魚仔，入口外脆內軟，還有惹味的椒鹽加持，是一道適合配酒的前菜。

來到自己最愛的湯品時間，李師傅為我們準備了 花膠螺頭老雞燉野生珍珠柑橘湯，湯液清晰，入口清甜，喝罷，暖身又暖心。

飲完湯侍應送來了餐廳名物 蜜汁頂級西班牙黑毛豬叉燒，不過出場方式跟以往有所不同，用了特製木盒載著的叉燒顯得更加高貴，揭開木蓋的一剎那，輕煙四散，嘴巴未動先用眼睛來享受一番。夾起外層微焦的燶邊叉燒放入口中，能吃到絲絲煙燻香氣，叉燒肉質軟腍，蜜汁甜度適中，是百吃不厭的味道。

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