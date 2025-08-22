深圳一星雙鑽南北菇菌盛宴：雞油菌松葉蟹餅、雞樅菌甘鯛、舞茸菌和牛，味遊寫意山海

最近來到其中一間自己最愛的深圳餐廳，位於華僑城主打精緻料理的Avant食晚餐，餐廳榮獲黑珍珠指南二鑽殊榮，當晚除了品嘗主廚田澤宇Jerry的手藝之外，還有來自北京米芝蓮一星餐廳Trb胡同的主廚Lucas Garigliano一同獻技，兩位星廚聯手以當造菇菌炮製出「南菌北蘑」菇菌盛宴，實在是一切來得太期待。

Jerry出生於貴州，自小喜歡美食，後來到了美國升學，因緣際會下來到芝加哥米芝蓮三星餐廳Alinea工作，從而鍛鍊出一身好廚功。回國後於2022年創立Avant，不用多久便拿下了黑珍珠指南二鑽殊榮，實力絕對不容忽視。Lucas Garigliano成長於巴塞隆納，之後到了巴黎開展廚師之路，曾經於L'Atelier de Joël Robuchon工作了7年，之後到了杜拜出任一間全新高級餐廳的主廚一職，來到北京後加入了TRB Hutong擔任行政總廚，餐廳位列於米芝蓮一星食府，Lucas的才華有目共睹。兩人結緣於最近內地大熱的廚藝節目「一飯封神」，兩位同樣是出戰大廚，認識後特別投契，於是便相約運用南北菇菌來一場四手盛宴，8月14至15日只此兩晚的「南菌北蘑」期間限定晚宴便應運而生。

安坐好後喝下一口A. Margaine Cuvée le Caractère M NV香檳清洗一下味蕾，為之後的美食做好準備。

Ama Ebi – 先來一個開胃小吃，用上來自噴火灣甜蝦入饌，加入高糖蕃茄，跟清爽滑溜的大門素麵配合得天衣無縫。

Amuse Bouche – 之後來了三款逗嘴小吃，包括口感香脆的茶豆，加了紫蘇粉和蔬菜粉的Tea Edamame，簡單討喜；加入煙燻鰻魚忌廉，甜菜根和魚子醬炮製的Smoked Eel；Lucas弄了一款自己家鄉的西班牙Tapas給我們享用，先把鯖魚煙燻再以醋漬，配上紅椒和羅曼斯可醬，美味動人。

Rabbit pâté en croute – 加入了鵝肝醬製作的傳統法式兔批，亮點是旁邊放了用山中野桔和黃皮炮製的漬物，跟兔批一同享用，美味指數立即加倍提升。

Soufflé Pancake – 緊接而來是一款美國國民美食蟹餅，Jerry用上頂級松葉蟹入饌，配上雞油菌增添鮮味，旁邊放了特製的凱撒醬，建議對等切開，一半品嘗原味、一半點醬，前者能吃到蟹肉的鮮甜，後者味道層次變得更加豐富。

Langoustine – 大廚先在肉質嫩彈的小龍蝦身上圍上脆米，增加香脆口感，置底放了用粟米製作而成的鮮甜醬汁，旁邊還有時令蔬菜，簡單地俘虜了我們的味蕾。

Amadai – 用上是日新鮮的甘鯛魚入饌，用香煎淋油方式把魚鱗變脆，置底放了沉香菌和潮汕鹹魚做的醬汁，旁邊是鮮甜到一個點的雞樅菌，是一道無論味覺和口感都十分精彩的菜式。

Jinhua Pork Belly – Jerry對越南的街頭美食特別鍾情，於是用上金華豬的特別部位 “兩頭烏” 入饌，來呈現一款精緻版的越南小吃。先把豬肉用自家香料醃上24小時，燒香後加入漬過的版納野生菠蘿，配上漬物和越南蝦醬同吃，惹味到一個點。

