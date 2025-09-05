Travel & Dining
「世」界味覺之旅
05/09/2025

中環米芝蓮一星粵菜食府新形象登場！梅醬燒鵝批、秘製生醃汁海釣鮮魷、香煎生拆花蟹肉琵琶燕，新菜式新滋味

#粵菜 #米芝蓮一星 #中環 #米芝蓮 #中菜 #都爹利會館 #美食地區 #Dining #Food map
  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近來到剛剛花了一個月完成翻新工程的米芝蓮一星粵菜食府都爹利會館享用晚餐，行政總廚陳佑良師傅特別為揭開新篇章的都爹利創作了多款煥然一新的菜餚，自己向來是陳師傅粉絲，一切來得太期待。

 

 

　　一步踏進餐廳，先被換上全新形象的大堂吸引，餐廳設計由國際著名室內設計師傅厚民 （André Fu）操刀，把一共兩層的複式公寓打造成為當代藝術收藏家的居所，三樓是正廳，用上開心果綠、礦物藍和忌廉黃為主色調，配合中國風吊燈和彩色玻璃屏風，為客人帶來華麗優雅的用餐環境。四樓被命名為都爹利會館的「樓上樓」（The Upper Room），有酒吧區和優閒用餐區，還有儼如小花園般的戶外露台區域，為客人提供一個悠閒愜意的放鬆空間。

 

 

　　我們先到「樓上樓」享用由飲品經理Mario Calderone創作的全新雞尾酒輕鬆一下，之後便來到三樓正廳，當晚我們安坐於廂房裏面，侍應為我們準備了SAICHO冷泡茶，配上輕輕燒過的檸檬，入口清新，為迎接之後的美食做好準備。

 

 

　　梅醬燒鵝批 – 先來一款港式點心燒鵝批，雞批吃得多，燒鵝批好像是第一次吃到，批皮焗得酥香四溢，散發著陣陣鵝香的餡料配上梅子醬能平衡油膩感，簡單地討人喜歡。

 

 

　　一品竹笙海味粿 – 陳師傅用上矜貴的海味食材來呈現潮州傳統地道美食粿，以原色靚竹笙作粿皮，裏面包著以花膠和其他高貴海味製成的餡料，吃時注入清甜上湯，入口鮮味滿載，一吃愛上。

 

 

　　秘製生醃汁海釣鮮魷 – 用上即日海釣鮮魷作食材，輕輕灼熟，一口吃下，味道鮮甜，口感彈牙，配上酸酸辣辣的生醃汁，惹味又開胃。

 

 

　　鮮百合秋葵 – 吃過味濃的生醃汁，來了一款清新的鮮百合加秋葵解解膩，很好的出菜安排。

 

 

　　藤椒麻辣牛腱 – 清新一下味蕾之後，侍應送來了一道充滿麻辣香的麻辣牛腱，肉質軟腍的牛腱吸收了藤椒的麻辣香，好味又刺激。

 

 

　　鴛鴦叉燒 – 之前都十分喜歡的鴛鴦叉燒換上新的呈現方式登場，一邊是肥瘦相宜的蜜汁叉燒，另一邊是惹味非常的麻辣叉燒，先吃普通再吃麻辣，經歷一次叉燒的奇妙旅程。

 

 

　　鮮燉魚米湯灼象拔蚌 – 用上鮮甜度甚高的象拔蚌入饌，配上同樣十二分鮮甜的魚米湯，實在沒有不喜歡的理由。

 

 

　　仙鶴雪裏紅 – 來到自己最愛的湯品時間，陳師傅先把鴿子去骨，裏面釀入上等雪蛤、大紅棗和蓮子，再以慢火燉煮，將食材的豐富營養和味道鎖住，一口吃下，清澈的湯液十分鮮甜，跟乳鴿和其他食材十分匹配。

 

 

　　香煎生拆花蟹肉琵琶燕 – 用上新鮮的蟹肉和帶子，再加蒸蛋白和優質燕窩一層一層整齊排列，之後放上平底鍋煎至外皮略帶金黃，吃時外脆內嫩，好吃非常。

 

 

　　第一刀咕嚕肉 – 陳師傅選用梅頭肉最靚的部位「第一刀」來製作傳統菜式咕嚕肉，簡單地俘虜了大家的味蕾。

 

 

　　清湯日本大根和牛坑腩 – 未吃之前完全想像不到這個蘿蔔牛腩竟然能如此美味，和牛坑腩燜煮到又軟又嫩、牛香十足，配上清甜的日本大根和以慢火吊出來的牛肉清湯，好吃得念念不忘。

 

 

　　砂窩瑤柱花膠鮑魚燜五常米飯 – 用上米香滿瀉的五常米來搭配瑤柱、花膠和鮑魚炮製砂窩飯，吃了十多道菜式原來已經飽到一個地步，想不到美味的燜飯又讓我在胃納中騰出空間把飯吃完，一切來得太奇妙。

 

 

　　馬蹄珠木瓜雪耳糖水 – 陳師傅在看似平凡的木瓜雪耳糖水中加入新意思，放入馬蹄珠珠豐富味道和口感，美味之餘又玩味十足。

 

 

　　清香竹葉角、黑白芝麻卷 – 最後還有兩款傳統甜食為晚餐劃上完美句號。

 

 

　　當晚菜單人均消費約 HK$1,800。

 

都爹利會館

地址：中環都爹利街1號3樓

電話：2525 9191

 

 

