金鐘米芝蓮星級餐廳新舊主廚重遇！烏魚子窩夫、煙燻骨髓法國生蠔、意式豬背油脂配藍龍蝦，嘗盡當代特色法國菜

最近來到港島香格里拉米芝蓮一星餐廳Petrus珀翠餐廳食晚飯，目的是為了品嘗餐廳現任主廚Uwe Opocensky與前主廚Frédéric Chabbert一同合作炮製的四手聯彈晚宴，十多年前Chef Frédéric曾經執掌珀翠餐廳達八年之久，離任後到了比利時開設自己的餐廳Dôme，不用多久便拿下了米芝蓮一星殊榮，Chef Frédéric的實力可見一班。兩位星廚原來已經相識廿載，今次Chef Frédéric專程由比利時飛到香港和老友Chef Uwe聚首，精心設計菜單來呈現傳統與現代元素相結合的當代法菜，愛吃如我，當然不會錯過這個可以一次過品嘗兩位大師佳餚美饌的難得機會，一切來得太期待。

安坐好後先來一口香檳清洗味蕾，侍應亦送來了麵包藍，我們各自挑選了喜歡的麵包，配上牛油和另一款香蔥牛油，真心超精彩，是吃不停口的美味，不過為了之後的美食，唯有先控制自己不多吃，呵呵。

晚餐由Amuse Bouche開始，先來清新的蕃茄酸湯把胃口打開，接住一口吃下鮮味滿載的三文魚撻，之後品嘗小巧精緻的魚子醬泡芙，再來是鮮香惹味的烏魚子窩夫，最後一款是芝香四溢的芝士卷，五款精彩的餐前小吃為晚餐帶來愉快的開始。

Prat Ar Coum Oyster – 享用過一口小食，來到前菜時間，大廚用上法國的優質PRAT-AR-COUM生蠔入饌，貪其肉質肥厚、散發著陣陣海洋的味道，即使單吃已經美味非常，不過如此矜貴的食材落入兩位星廚手中，當然不會就此作罷，他們巧妙地加入了煙燻骨髓，讓生蠔添上一抺油香，另外還搭配了帶子和昆布，讓味道變得鮮上加鮮。

Ratatouille, our way – 之後是Chef Frédéric的招牌美食Ratatouille，大廚在此道人所共知的傳統法菜中加入了無數創意，變成了自己獨有的版本。當晚我們在雜燴中發現了皮香肉嫩的烤鯖魚，配上紅椒和意大利青瓜，再注入洋蔥羅勒湯，構成了一道美味又與別不同的普羅旺斯雜燴。

Rouget – 再來是另一道用上紅鯔魚炮製的魚菜式，大廚在菜式中加入了烤薯仔、茴香和馬賽魚湯汁，整體味道十分香濃，最後還可以用麵包蘸上剩下的湯汁，把一整道菜全部吃過清光。

Blue Lobster – 來到用藍龍蝦炮製的一蝦兩食菜式，先品嘗香煎過的龍蝦身，亮點是龍蝦上放了一片薄薄的意式豬油片，一啖入口，龍蝦的鮮味和豬油的香氣完美融合，美味度立即加倍提升。另一吃是用蝦鉗肉製作的紅菜頭沙律，味道來得清新討喜，正好平衡一下龍蝦配豬油脂帶來的膩滯感。

Pigeon by Deneour – 來到主菜時間，當晚大廚為我們準備了一道乳鴿菜式，鴿肉十分幼嫩，配上香噴噴的肥美鵝肝原來已經十分美味，亮點是在菜式中搭配了無花果蓉解膩，讓菜式的平衡度變得更加完美。

Artichoke – 甜心時間來了一款雅枝竹形狀的朱古力慕絲，加入了薰衣草，讓慕絲添上陣陣幽香，旁邊還有幾顆賣相像極橄欖的朱古力雪糕波波，配上El Poaig頂級橄欖油同吃，退休甜男表示好喜歡。

最後還有幾款餐後小食作結，為晚宴劃上完美句號。

期間限定的四手聯彈晚宴分作6道菜菜單（每位HK$1,988）和8道菜菜單（每位HK$2,588）。

Restaurant Petrus 珀翠餐廳

地址 : 金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉56樓

電話 : 2820 8590