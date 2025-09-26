魯菜粵菜四手聯彈！蝦油蒜泥低溫元貝、酸辣烏魚蛋花膠湯、茅台酒香鵝肝醬燒本灣小青龍，滋味滿載的一夜

最近來到闊別一時的高級粵菜食府「明閣（灣仔）」品嘗餐廳廚藝總監曾超敬師傅聯同專程由北京來港的米芝蓮二星魯菜館「魯上魯」行政總廚王浩全師傅炮製的「粵魯悠揚．至臻聯手．星級饗宴」四手晚宴，兩位名廚傾力為客人展現屬於廣東和山東獨有的佳餚美饌，以當造食材和超凡技藝打造出無可比擬的粵魯雙輝盛宴。

粵菜和魯菜同樣於中國八大菜系中榜上有名，兩地的烹調技法各具特色，粵菜講求鑊氣，以火喉展現食材的鮮味；而魯菜則喜歡以湯底和調味來吊出菜式的鮮香，兩者風格各異，但同樣擅長運用海鮮，自己向來愛吃海鮮菜式，實在是一切來得太期待。

喜歡吃粵菜的朋友，相信對擁有超過五十年掌廚經驗的曾超敬師傅的威水史已經耳熟能詳，是次為了四手盛宴，曾師傅更特別前往北京考察，與擁有二十多年廚藝經驗、現年38歲，在飲食界中獲獎無數的「魯上魯」王浩全師傅坦率交流，務求為賓客獻上一個獨一無二的味覺旅程。

安坐好後我們先來一些葡萄酒洗刷味蕾，為之後的美食做好準備。

魯菜三冷碟 – 四手盛宴由王師傅的山東三大滋味冷盤揭開序幕。

蝦油蒜泥低溫元貝 – 選用來自北海道的元貝，貪其肉厚、味鮮甜，以低溫慢煮方式保持元貝的鮮嫩口感，再配搭鮮到一個點的蝦油和蒜泥來提鮮，一啖入口，鮮味滿載，吃罷，唇齒留香。

東阿垛子驢肉 – 要知道山東有著「天上龍肉，地下驢肉」的說法，亦有「無驢肉不成宴」的傳統，所以驢肉菜式向來是山東菜裏面其中一個標誌，王師傅特別選用山東省聊城市東阿縣的特產帶皮黑毛驢肉入饌，先鹵後燜，吃時驢肉細嫩甘香，配上自家炮製的手工辣椒同吃，美味度立即加倍提升。

鱘龍魚筋濰坊蘿蔔皮 – 以珍貴的鱘龍魚筋入饌，加入煙台蘋果、萊陽白梨和濰坊蘿蔔皮等山東標誌產物，吃時魚筋鮮爽，味道清甜，配上清酸爽脆的濰坊蘿蔔皮，好吃之餘又胃口大開。

酸辣烏魚蛋花膠湯 – 王師傅加入新元素重新演繹山東傳統菜式清燉烏魚蛋湯，用上山東日照特產金烏賊的纏卵腺（烏魚蛋），在鮮濃清湯中加入酸辣味型，酸和辣都是從自然食材中提取，惹味之餘湯頭保持清澈，喝罷，暖身又暖心。

三代傳承阿膠蔥燒實心海參 – 菜式傳承自魯菜大師王義均，再經其徒弟屈浩親自傳予王浩全，傳承三代，格外珍貴。嚴選來自青島、每隻平均重達1.5斤的優質活海參入饌，以低溫烹調方式確保食材的營養不會流失，搭配來自山東的濟南章丘大蔥和具有活血藥效的阿膠燒製，能同時吃到三種膠質 – 燒大蔥時產生的、屬於阿膠的和海參自身的，吃時口感軟糯，汁香味濃，難怪能成為「魯上魯」的鎮店名物。

經典芙蓉糟溜燕菜 – 王師傅最後一道菜式同為魯菜代表，加入矜貴養顏的天然燕窩來製作清蒸芙蓉蛋，拌入陳年糟汁燴煮，入口又滑又嫩，同時間能吃到淡淡酒香。

茅台酒香鵝肝醬燒本灣小青龍 – 來到品嘗曾師傅的作品，用上本地小青龍製作，貪其肉質鮮甜，油泡過後，配上香濃豐腴的鵝肝醬、蘋果粒和芝士粉末，之後淋上茅台酒，酒香串連了鮮甜的龍蝦和幽香的鵝肝，三者完美融合，好吃得念念不忘。

鴛鴦鴿肉臘味糯米飯 – 主食時間來了一道由曾師傅炮製的一鴿兩食，第一食是一款填入乳鴿肉製作的糯米卷，輕輕炸過表層，口感外脆內軟糯，簡單地討人喜歡；另一食是在乳鴿腿中釀入香噴噴的糯米飯，炸過的乳鴿腿外層保持熱力，裏面的糯米飯被熱力逼出香氣，實在沒有不喜歡的理由。

甜心時間來了三款來自明閣的甜食，葛仙米冰花凍津梨 來得清新解膩；蘆薈烏梅凍糕 味道酸甜有致，退休甜男表示喜歡；最後一款 香脆杏片杏汁卷 甜度適中，杏香滿載，為四手盛宴劃上完美句號。

「粵魯悠揚．至臻聯手．星級饗宴」四手晚宴只做三晚，定價每位HK$2,888。

明閣（灣仔）

地址 : 香港灣仔港灣道23號鷹君中心2樓

電話 : 2878 1212

鲁上鲁

北京朝陽區景輝街33號院1號樓陽光金融中心2層2A01-2A03／2A05-2A13

電話 : +86 1087185556