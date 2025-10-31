成都米芝蓮現代川菜食府！漢源貢椒油鹵鮑魚、酒釀橙香鵝肝、醉奄仔蟹，滿載花椒香氣的一夜

早前的成都美食之旅除了第一晚的星級四手晚宴之外，第二天同樣十分精彩，我們來到了自2022年至今連續拿下米芝蓮一星及黑珍珠一鑽殊榮，主打充滿創意的現代川菜餐廳「銀鍋」享用午餐，餐廳主理人周子鈴女士擁有「食材獵人」稱號，並身兼漢源花椒全球推廣大使，與漢源政府合作建設「貢椒風味實驗室」和「貢椒種植基地」，首創椒香宴席，運用花椒融入現代烹調技巧，為客人炮製出一道接一道充滿花椒香的佳餚美饌，一切來得太期待。

一步踏進餐廳，先被充滿自然光的高樓底用餐空間吸引，配合華麗優雅的裝潢，客人安坐其中，感覺特別悠閒愜意。

當天我們坐進了廂房裏面，侍應先拿著巨大的食材展視盤來到房間，給我們介紹如何透過不同食材展現川菜的24種味型。之後來了兩款餐前飲品 花椒冷萃茶 及 花椒雞尾酒，清甜的味道中散發陣陣花椒香氣，為味蕾添上一抹清新，為之後的美食做好準備。

除了餐前飲品，還有餐前小吃，當天來了 花椒麵包、椒鹽花椒葉 和 青麥汁蛋烘糕，當中尤其以蛋烘糕最有驚喜，大廚推著烹調車到房間為大家即席炮製，每一份蛋烘糕都煎得厚薄均衡，可選擇鹹食或甜食，個人更愛甜味多一點。

之後來了四款涼菜，大廚以不同花椒搭配不同食材為我們展現不同味型，包括有 漢源貢椒油鹵鮑魚、藤椒毛肚卷、泡椒翡翠芥蘭 和 黑松露芋絲繡球菌，個人最愛充滿紅油麻香的貢椒油鹵鮑魚，口感軟嫩不柴，吃得特別開胃。

酒釀橙香鵝肝 – 加入了橙汁調製的鵝肝，以黃酒入味，吃時油脂豐腴，同時能嚐到淡淡酒香。

花椒醉奄仔蟹 – 踏入吃蟹季節，奄仔蟹也吃得不少，不過加了花椒提味的還是第一次吃到，酒香和花椒香完美融入了蟹膏和蟹肉裏面，好吃得念念不忘。

藏區高山菌土雞湯 – 用上土雞熬製的湯頭，加入充滿幽香的藏區高山菌提鮮，作為愛喝湯的我，實在沒有不喜歡的理由。

石板炙烤海島和牛 – 侍應先拿來刀盒子給我們選刀，原來是為了享用之後這款海島和牛，牛肉放在石板之上，下面有火保溫，一口吃下，肉嫩牛香，簡單地獲取了大家的歡心。

土罐貢椒葉燻烤乳鴿 – 同樣充滿出場儀式感的菜式，侍應拿著送來了大煲子，甫一揭開煲蓋，便湧出陣陣輕煙，同時間幾隻肥美的燻烤乳鴿亦映入眼簾，吃時皮脆肉香，花椒香氣完全融入鴿肉裏面，一吃愛上。

天師洞千年白果蒸百合 – 吃得肚滿腸肥之際，一道清新鮮甜的白果蒸百合正好適時送到。

大千乾燒遼參 – 大廚用上矜貴的遼參入饌，配上大千乾燒手法烹調，吃時遼參口感軟糯，入口帶一點點麻辣、味道鮮美。

糟椒米線 – 主食來了一款充滿椒麻香的糟椒米線，讓原來已經飽滿的胃納重新甦醒過來。

甜點時間來了一款清新甜蜜的 莓莓豆腐冰淇淋，之後還有精美的餐後點心，為當日午餐劃上完美句號。

銀鍋現代川菜（悠方店）

地址 : 成都交子大道300號悠方ICP寫字樓M6座5層532號

電話 : +862865777598