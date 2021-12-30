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30/12/2021

移民英國必知 | 2021年英國5大最受歡迎YouTube影片！哈里王子排第三，5400萬點擊第一位是誰？

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  • 梁芷靈

    梁芷靈

    DIVA》、《籽想旅行》旅遊專欄作家。廚職賺錢、背遊世界，至今遊歷 53個國家、168個城市。
    曾於英國留學、BBC工作。現居劍橋，任職英國寄宿學校廚師，兼職周末市集小食檔老闆。
    想查詢移居英國生活最新消息？歡迎讚好我的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking

    逢周四更新

    廚職背遊

 

　　2021年的最後一篇專欄，就讓身為YouTuber的我，為2021年英國最受歡迎的影片做一個小總結。讓大家了解時下英國流行的同時，為大家開闢日常娛樂的新類型。

 

 

第1位︰Sidemen Tinder In Real Life 3（點擊率︰5400萬）

 

 

 
 
 
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　　「Sidemen」是指主角以外的人。英國影片台《Sidemen》2016年成立，3日內即已獲得100萬訂閱，成為一時佳話。當中「Tinder in Real Life」是該台最受歡迎的影片，把應用程式Tinder轉化為「真人騷」。影片的參加者皆來自英國，女士們能看見男士們的真人，並即時滑向左或右。一班大男孩從互相戲弄對方，到構思搭訕台詞，互相開的玩笑令影片充滿歡樂。不但可以學到追女仔的開場白，還可以開懷大笑，正宗寓學習於娛樂。

 

 
 
 
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第2位︰I Spent 50 Hours Buried Alive（點擊率︰1億5千萬）

 

 

 
 
 
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　　影片來自頻道《MrBeast》。《MrBeast》一直以不同的高難度挑戰吸引大量瀏覽，例如去年的《監禁50 小時》挑戰和今年的《活埋50 小時》挑戰。雖然說是活埋，但是棺材內仍然放有基本的食物，和令挑戰者能夠呼吸的器材。當然還有攝影機和對講機令外界能知道棺材內的情況。過了24小時，棺材內的環境變得惡劣，挑戰者開始背疼和感到幽閉恐懼，令人看到驚心動魄。

 

　　雖然這條影片的點擊比第一位高，但單計英國點擊的話，僅排第二。

 

 
 
 
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下頁睇哈里王子上榜作

 

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