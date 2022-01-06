Travel & Dining
廚職背遊
travel Food Map wine Recipe

06/01/2022

移民英國小知識：盤點最高學歷英國王室成員！凱特王妃僅居第二，第一位原來是她！

#英國 #移民 #哈里王子 #凱特王妃 #威廉王子 #梅根 #英國王室 #學歷 #牛津 #Oxford Royale #牛津皇家
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁芷靈

    梁芷靈

    DIVA》、《籽想旅行》旅遊專欄作家。廚職賺錢、背遊世界，至今遊歷 53個國家、168個城市。
    曾於英國留學、BBC工作。現居劍橋，任職英國寄宿學校廚師，兼職周末市集小食檔老闆。
    想查詢移居英國生活最新消息？歡迎讚好我的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking

    逢周四更新

    廚職背遊

 

　　《牛津皇家》（Oxford Royale）日前分析了每位英國王室成員的學歷，包括他們的中學成績和大學排名。今個星期，讓我們看看誰是最有學識的王室成員？

 

 

第5名︰彼得菲利普（Peter Phillips）

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Peter Phillips（@peter_phillips__）分享的貼文

　　彼得是英女王的長外孫，王位繼承順序中排第 18 ，是 500年來首位出生時沒有頭銜的子孫。他在QS世界大學排名中排名第149位的艾希特大學（Exeter University）獲得體育科學學位。畢業後，他先後在積架車隊和威廉士車隊工作。他為人低調，亦未有執行王室職責，公眾對他的認識不多。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Peter Phillips（@peter_phillips__）分享的貼文

第4名︰尤金妮公主（Princess Eugenie）

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Princess Eugenie（@princesseugenie）分享的貼文

　　尤金妮公主是英女王的孫女，出世時是英國王位第6順位繼承人，現時是第12順位。她高中修讀英國文學和藝術，皆獲得A的成績，藝術史獲得B。她其後畢業於QS 世界排名中排名第 134的紐卡索大學（Newcastle University），以 2:1 的成績畢業，擁有英國文學和美術史學士學位，現在任職藝廊總監。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Princess Eugenie（@princesseugenie）分享的貼文

下頁繼續睇！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應
更多廚職背遊文章

You May Also Like

#英國 #移民 #哈里王子 #凱特王妃 #威廉王子 #梅根 #英國王室 #學歷 #牛津 #Oxford Royale #牛津皇家
More on Travel & Dining

Travel & Dining Columnists

More
放大顯示
ArtInvest

Let's Chill!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk