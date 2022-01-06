移民英國小知識：盤點最高學歷英國王室成員！凱特王妃僅居第二，第一位原來是她！

《牛津皇家》（Oxford Royale）日前分析了每位英國王室成員的學歷，包括他們的中學成績和大學排名。今個星期，讓我們看看誰是最有學識的王室成員？

第5名︰彼得菲利普（Peter Phillips）

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彼得是英女王的長外孫，王位繼承順序中排第 18 ，是 500年來首位出生時沒有頭銜的子孫。他在QS世界大學排名中排名第149位的艾希特大學（Exeter University）獲得體育科學學位。畢業後，他先後在積架車隊和威廉士車隊工作。他為人低調，亦未有執行王室職責，公眾對他的認識不多。

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第4名︰尤金妮公主（Princess Eugenie）

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尤金妮公主是英女王的孫女，出世時是英國王位第6順位繼承人，現時是第12順位。她高中修讀英國文學和藝術，皆獲得A的成績，藝術史獲得B。她其後畢業於QS 世界排名中排名第 134的紐卡索大學（Newcastle University），以 2:1 的成績畢業，擁有英國文學和美術史學士學位，現在任職藝廊總監。

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