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13/01/2022

移民小心踩中法律陷阱！法國火車月台禁止接吻？杜拜不能不洗車？世界七大奇趣法律！

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  • 梁芷靈

    梁芷靈

    DIVA》、《籽想旅行》旅遊專欄作家。廚職賺錢、背遊世界，至今遊歷 53個國家、168個城市。
    曾於英國留學、BBC工作。現居劍橋，任職英國寄宿學校廚師，兼職周末市集小食檔老闆。
    想查詢移居英國生活最新消息？歡迎讚好我的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking

    逢周四更新

    廚職背遊

 

　　世事無奇不有，去旅行經常可以見識世界奇聞、奇人、奇事。疫情陰魂不散，去旅行彷彿是上世紀的事！今個星期，讓我們望梅止渴，認識一下世界七大奇怪法律！

 

 

法國︰在車站接吻

 

 

　　自1910 年以來，根據法國國家鐵路公司（SNCF的前身）頒布的一項法律，在法國火車站接吻是違法行為。法國鐵路因為厭倦了情侶在月台吻別，而造成列車延誤和車站擠擁，因而規定火車一旦到達月台，乘客即禁止親熱。

 

米蘭︰沒有微笑

 

 
 
 
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　　在米蘭，法律要求人民在公眾地方需保持微笑。這看似荒謬的法例，是由奧匈帝國時代開始傳承，至今仍然未被廢除。皺眉的人可能面臨罰款。當然，參加葬禮、醫院工作或生臥病在牀的人，可以獲得豁免。

 

杜拜︰沒有保持車輛乾淨

 

 

　　因為阿拉伯聯合酋長國十分在意國家形象，所以它們的法律一直都非常嚴格。當中包括它們認為塵埃滿佈的汽車是「破壞城市形象」，因此沒有保持車輛清潔的車主會受到嚴懲。根據杜拜市政府規定，如果居民長時間將沒有清洗的車輛停泊在公共車位，有機會被處以 500 迪拉姆（約1,060港幣）的罰款。

 

喬治亞州︰容許雞隻橫過馬路

 

　　喬治亞州的奎特曼（Quitman）禁止家禽橫過馬路。 任何擁有雞、鴨、鵝的人，未經同意允許家禽在城市亂跑，都屬違法行為。然而法律只規管家禽， 牛、羊、豬等其他動物，則可以繼續自由地在城市中穿梭。

 

波蘭︰小熊維尼出現在休憩標誌

 

 

　　小熊維尼在1925年於倫敦《新聞晚報》首次面世。波蘭中部小鎮Tuszyn禁止小熊維尼鎮上的休憩地方的標誌上出現。有該鎮的議員認為維尼「完全不適合兒童」，另一位議員認為維尼是「雌雄同體」。畢業於劍橋大學的小熊維尼的作者米恩（A. A. Milne）更被第3位議員覺得「令人不安」。鎮上對小熊維尼的批評還包括「穿著不當」和「半裸」。

 

 

威尼斯︰在聖馬可廣場餵白鴿

 

 
 
 
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　　在威尼斯，聖馬可廣場是唯一被稱為「Piazza」的廣場。在廣場，遊客為了拍攝吸引的照片，往往會以食物引誘白鴿靠近，導致成千上萬的鴿子聚集。雀鳥會啄食雕像、紀念碑和建築物的小罅隙，以獲取在縫隙中的食物殘渣。為了杜絕這個情況，自2008年起，威尼斯將餵食鴿子定為非法行為，罰款由50 歐元（約445港幣）起。

 

新加坡︰進口和出售香口膠

 

 

　　最後分享一個大家都熟悉的法律。除了治療性的香口膠外，在新加坡出售香口膠屬違法行為。在李光耀擔任新加坡總理時，鐵路的感應器因為香口膠而導致車門失靈，列車服務中斷。因此，新加坡頒令限制香口膠銷售。任何人違反條例，最高可罰100,000星加坡元（57萬港幣）的罰款。

 

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