移民生小朋友小心改錯名！8個嬰兒改名超嚴格國家：貴族名、亂碼名、符號名全被拒！

在美國，爸爸媽媽幾乎可以為他們的兒女改任何名字。但是這並非適用在每一個國家。今個星期，讓我們來看看8個改名相當嚴格，甚麼擁有《嬰兒命名法》的國家。

1. 德國

在德國，民眾必須能夠透過小朋友的名字，辨別他們的性別。名字不能小朋友的成長產生負面的影響，例如父母不可以以物件或產品的名稱作為名字。名字最後的決定權，在於出生地區的「民事登記處」（Standesamt）。雖然當辦公室否決名字提議時，父母可以上訴，但是每次提交名字都需要支付費用。因此，很多父母傾向選擇較傳統的名字，例如亞歷山大（Alexander）、瑪麗（Marie）和蘇菲（Sophie）。

拒絕的名字：父母為男嬰取名為馬蒂（Matti）被拒絕，因為未能從名字中辦別性別。

2. 瑞典

瑞典的《命名法》於 1982 年頒布，最初是為了防止非貴族家庭取用高貴的名字。因此，如果名字引起冒犯或者導致他人感到不適，皆不會被批准。嬰兒的名字必須向稅務局登記。雖然瑞典容許多於一個名字，但是如果日後改名，則必須保留至少一個最初登記的名字，並且只能更改一次。因此，名字只有一個字的人，例如John，日後想改名為 Jack，因為新的名字須保留至少一個原來的名字，所以他的新名將會是 Jack John。

被拒絕的名字：瑞典有父母為孩子取名「Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116」，發音「Albin」，以抗議《命名法》，最後被拒。後來父母提交「A」，發音「Albin」，作為嬰兒的新名字，同樣被拒。

其它被拒絕的名字：Superman（超人）、Ikea（宜家）和Elvis（貓王）。

接受的名字： Google 作為中間名、Lego（樂高）。

下頁繼續睇日本、丹麥、冰島改名規定！