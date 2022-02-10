由情婦變英國未來王后？誰是俄羅斯第一情婦？細數5位世界級情人，下場各不同！

情人節就到，相信大家一定看過不少浪漫溫馨好介紹。今個星期，讓我們來一些重口味「情人」冷知識，細數5位世界級天姿國色的情婦。

1. 卡米拉鮑爾斯 Camilla Bowles

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不經不覺，卡米拉已經與查理斯王子結婚17年。在英女王登基70周年的當天，她宣佈未來在查理斯王子繼承王位時，卡米拉可以以王后的身份陪同。曾是查里斯王子情婦的卡米拉，這個「英國未來王后」的身份得來不易。

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現年74歲的卡米拉，早於她23歲時，已經認識查理斯。兩人親密的關係因為查理斯加入皇家海軍而轉淡。雖然隨後他們各自成家立室，卡米拉嫁給了軍官安德魯，查理斯亦迎娶了戴安娜，但是一直被認為藕斷絲連。在婚後13年，查理斯公開承認了卡米拉情婦的地位，表示他的婚姻已經出現無可挽救的裂痕。翌年，戴安娜王妃亦公開承認這段三角關係。在戴安娜王妃死後的兩年，查理斯和卡米拉首次公開亮相，並於2005正式結束戀人關係，成為夫婦。