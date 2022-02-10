Travel & Dining
廚職背遊
travel Food Map wine Recipe

10/02/2022

由情婦變英國未來王后？誰是俄羅斯第一情婦？細數5位世界級情人，下場各不同！

#英國 #移民 #情人節 #俄羅斯 #情婦 #皇室 #廚職背遊 #卡米拉 #2022vdayall #2022vdaylove #王后 #世界 #瑪莉蓮夢露
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁芷靈

    梁芷靈

    DIVA》、《籽想旅行》旅遊專欄作家。廚職賺錢、背遊世界，至今遊歷 53個國家、168個城市。
    曾於英國留學、BBC工作。現居劍橋，任職英國寄宿學校廚師，兼職周末市集小食檔老闆。
    想查詢移居英國生活最新消息？歡迎讚好我的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking

    廚職背遊

    逢周四更新

 

　　情人節就到，相信大家一定看過不少浪漫溫馨好介紹。今個星期，讓我們來一些重口味「情人」冷知識，細數5位世界級天姿國色的情婦。

 

 

1. 卡米拉鮑爾斯 Camilla Bowles

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Francisco Campelo （@colunadocampellooficial）分享的貼文

 

　　不經不覺，卡米拉已經與查理斯王子結婚17年。在英女王登基70周年的當天，她宣佈未來在查理斯王子繼承王位時，卡米拉可以以王后的身份陪同。曾是查里斯王子情婦的卡米拉，這個「英國未來王后」的身份得來不易。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Francisco Campelo（@colunadocampellooficial）分享的貼文

 

　　現年74歲的卡米拉，早於她23歲時，已經認識查理斯。兩人親密的關係因為查理斯加入皇家海軍而轉淡。雖然隨後他們各自成家立室，卡米拉嫁給了軍官安德魯，查理斯亦迎娶了戴安娜，但是一直被認為藕斷絲連。在婚後13年，查理斯公開承認了卡米拉情婦的地位，表示他的婚姻已經出現無可挽救的裂痕。翌年，戴安娜王妃亦公開承認這段三角關係。在戴安娜王妃死後的兩年，查理斯和卡米拉首次公開亮相，並於2005正式結束戀人關係，成為夫婦。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Francisco Campelo（@colunadocampellooficial）分享的貼文

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應
更多廚職背遊文章

You May Also Like

#英國 #移民 #情人節 #俄羅斯 #情婦 #皇室 #廚職背遊 #卡米拉 #2022vdayall #2022vdaylove #王后 #世界 #瑪莉蓮夢露
More on Travel & Dining

Travel & Dining Columnists

More
放大顯示
周一加油站

Let's Chill!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk