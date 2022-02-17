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17/02/2022

移民英國慎防墮入詐騙陷阱！收到郵局短訊怎麼辦？行騙網站常用手法公開！

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  • 梁芷靈

    梁芷靈

    DIVA》、《籽想旅行》旅遊專欄作家。廚職賺錢、背遊世界，至今遊歷 53個國家、168個城市。
    曾於英國留學、BBC工作。現居劍橋，任職英國寄宿學校廚師，兼職周末市集小食檔老闆。
    想查詢移居英國生活最新消息？歡迎讚好我的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking

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    逢周四更新

 

 

　　最近我收到一個詐騙訊息，可信性十分高。與同事討論之下，才發現每個人也收過這個短訊。為免大家被不法之徒欺騙，本星期我們來看一看英國最新的詐騙手法。

 

 

行騙網站像真度性高？

 

 

　　騙局始於一個只有20字的短訊，表示郵局未能將包裹送抵，建議收件者點擊隨訊息附上的連結，重新安排送遞時間。如果收件人點擊了連結，就已墮進騙徒圈套的第一步。連結是一個非常專業的網站，與英國郵政的官方網站無異。網站會以查找包裹之命，詢問家庭地址、姓名以及出生日期等問題。當你提供完整的個人資料之後，假冒網站就會表示找到你的包裹。當然，這只是騙取個人資料的技倆。

 

 

網站如何利用個人資料行騙？

 

 

　　當網站獲得所需的個人資料之後，它會要求你支付 2.10 英鎊的費用。付費的過程中，付款人需要填寫信用卡資料。因為需付的金額很小，所以不少收件人掉以輕心。付款時提供的銀行資料，加上先前搜尋包裹時提供的姓名住址，騙徒現時已經得到從受害人賬戶提取現金的所有資料。英國郵政是欺詐訊息的常客，名聲常被不法之徒利用。因此，每當收到聲稱是英國郵政或其它速遞公司的訊息時，請加倍小心。

 

下頁繼續睇！

 

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