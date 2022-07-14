遊歷世界各地，你對身邊的歷史又認識多少？Admiralty不是金鐘？Quarry不是鰂魚？5個香港地方命名故事

金鐘、銅鑼灣、旺角等地方，都充滿香港人的集體回憶。遊歷世界的同時，我們又對身邊的歷史認識多少？「Admiralty」不是「金鐘」？「Quarry」不是「鰂魚」？日日都見到的英文字，你真的知道它的意思嗎？

#1 Admiralty

雖然我們都知道「金鐘」是「Admiralty」，但是除了香港地名以外，Admiralty沒有「鐘」的意思。你知道「Admiralty」是甚麼嗎？「Admiralty」是指「海事法」，作為專有名詞的話，是指英國舊時的海軍部。那麼為甚麼我們稱中環與灣仔交界的地區為「Admiralty」和「金鐘」？根據「維基百科」，自1841年開始，中環與灣仔之間成為當時英軍的軍事重地。因為該區的海軍船塢「Admiralty Dock」內有一個金色的銅鐘，所以船塢名為「金鐘船塢」。1980年，香港地下鐵路通車至中環與灣仔之間，該地鐵站被命名為「金鐘」和「Admiralty」，使這個名字更廣泛被接受。