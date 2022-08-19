Nakation 赤裸假期！「裸體主義」信徒於世界各地出沒，由赤裸卡拉OK到天體燒烤，你樂意嘗試嗎？

隨著愈來愈多人種視「身體自主」，世界各地相繼出現不少崇尚「裸體主義」的信徒。從赤裸卡拉 OK到天體燒烤，追求天然的活動各適其適。在熱浪侵襲的本周，讓我們齊來了解世界各地的「Nakation」（赤裸假期）。

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#1 Katikati Naturist Park | 新西蘭

Katikati Naturist Park 是一個天體度假村，擁有齊全的娛樂和住宿設施，提供安全可靠的環境，讓住客享受祼體的感覺。公園被植物包圍，為喜歡擁抱自然的遊客，提供了清幽隱蔽的地方。太陽下山後，如果旅客仍在尋找樂趣，那麼他們則可以參加公園有名的「nudieoke」（裸體卡拉 OK）。

#2 Hedonism II | 牙買加

牙買加（Jamaica）是加勒比海地區的島國，首都京士頓，官方語言是英文。牙買加是中高收入國家，嚴重依賴旅遊業，平均每年有 430 萬遊客。根據2021年世界幸福報告，它在加勒比地區排名第一。政治上，它是英聯邦國家，伊利沙伯二世為其女王。

Hedonism II是牙買加島上的四星級度假村。村內提供 280 間豪華套房，以及一個室外泳池和私人天體海灘，十分適合喜歡陽光與海灘的「nakationer」（參加祼體遊的人）。如果你喜歡刺激，度假村還有成人主題的娛樂活動「嬉鬧店舖」（Romping Shop），它是為情侶和單身人士提供親密體驗的遊戲室。