中秋佳節，人月兩團圓！世界各地都有慶祝月亮的節日，這5個節日你聽過未？

「明月幾時有？」中秋佳節快到，大家打算如何度過今年的中秋節呢？原來慶祝月亮並不是香港人的專利！本周一起認識其他世界各地慶祝月亮的節日。

#1 排燈節（Diwali）

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「排燈節」，又稱「萬燈節」、「光明節」或者「屠妖節」。排燈節是印度教最受歡迎的節日，於每年印度曆八月或前一周的第一個新月日舉行，即新曆的10月下旬，持續五天。第三天為眞正的排燈節日，第四天為印度曆八月初一。排燈節象徵「以光明驅走黑暗、以善良戰勝邪惡」。

在排燈節前夕，人們會打掃、翻新和裝飾他們的家，就像我們過新年一樣。在排燈節期間，人們穿著最好的衣服，燃放煙花，並參加舉辦家庭盛宴。印度、尼泊爾、緬甸等國都將「排燈節」定為法定假期。

#2 落紅節（Holi）

「落紅節」，又稱「侯麗節」、「灑紅節」和「五彩節」。落紅節是印度人和印度教徒的重要節日，地位僅次「排燈節」，也是印度傳統新年，傳統上定於每年印度曆12月的月圓日。

落紅節的精神是盡情歡樂。通常較低種姓的人會將色粉和顏料灑向高種姓的人，暫時忘卻階級的差異。落紅節的第二日，人們互相潑撒水和各種顏料。夜晚，人們把用草和紙紮的侯麗卡像（Holika）拋入火堆焚燒。印度人在落紅節期間要喝一種名為「Bhang」的奶白色大麻飲品，據說可保來年平安健康。

#3 開齋節（Eid al-Fitr）

「開齋節」是伊斯蘭教兩大節日之一，另一個是「宰牲節」（Eid al-Adha）。此日全球穆斯林都會慶祝齋戒月結束。開齋節是回曆每年獵月（10月）1日，亦即是齋戒月完結翌日。傳統上穆斯林早禱後就會開始享用大餐，象徵完成齋戒。

早餐後，信眾會到清真寺聆聽教長吟誦古蘭經，再朝向聖城麥加依禮敬拜。除了宗教儀式外，穆斯林穿著節日衣服拜訪親友，互相擁抱問候，喜氣洋洋。開齋節相當於我們的農曆新年。

#4 布薩（Uposatha）

「布薩」是佛教的節日，在每個月的新月及滿月時舉行。佛教出家人會在那天舉行誦讀《波羅提木叉經》（Pratimokṣa），以淨化被污染的心，因此「布薩」又稱「誦戒」或「誦戒日」。

#5 送水節（Bon Om Touk）

「送水節」是柬埔寨的節目，於每年佛曆12月15日，即新曆11月，雨季結束月圓時慶祝，共三日。柬埔寨每年5月開始的雨季，為湄公河帶來大量雨水，部分河水因此倒灌入洞里薩湖（Tonlé Sap）。雨季結束時，魚蝦會隨流出湖水被帶到河中，令漁民得到豐富的收獲。

送水節的其中一項傳統活動是划艇比賽，以紀念昔日高棉帝國水兵的強大。其他活動包括晚上拜月、吃扁米、放水燈、放煙花和游燈船。以防違反色戒，佛教僧侶禁止參與送水節。