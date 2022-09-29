英鎊貶值！盤點5個經歷貨幣急瀉國家，邊個國家有1,000億面值貨幣？

英國財政大臣關浩霆於上周宣布了一系列經濟政策，被稱為50年來最大規模的減稅計劃，導致英鎊兌美元跌至自 1971 年英國實行十進制以來的最低水平。 除了英鎊以外，以下5個國家的貨幣近年也經歷過驚人的跌幅。

#1 2005年︰土耳其

土耳其（Turkey）是5個橫跨歐亞的國家之一，法定貨幣是里拉（lira），正面印有土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk）的肖像。1970年代起，土耳其里拉一路貶值。2005年，土耳其政府推出新土耳其里拉，以1百萬里拉兌換1新里拉。

2016年，美國牧師安德魯（Andrew Brunson）因間諜罪被拘留，特朗普政府制裁土耳其，使土耳其鋼鐵出口大減。除了政治因素外，國家赤字和大量外債亦是土耳其貨幣大幅貶值的原因。5年前，1美元只兌換到3.56里拉。5年後的今天，1美元能兌換18.52里拉，貶值80%。

#2 2005年︰羅馬尼亞

羅馬尼亞（Romania）是歐洲東南部國家，首都是布加勒斯特（Bucharest）。羅馬尼亞的法定貨幣是1867年開始流通的列伊（Romanian leu）。

1970年，羅馬尼亞政府宣布列伊只能按照官方匯率兌換外國貨幣，導致貨幣供應不足。齊奧塞斯庫倒台後，列伊恢復自由兌換，衍生了惡性通貨膨脹，從初期的1美元兌換8列伊，一直跌到2003年的1歐元兌換40,000列伊。2005年，羅馬尼亞發行第四版列伊，10,000舊列伊兌換1新列伊。雖然羅馬尼亞於2007年加入歐盟，但是還未加入歐元區。

#3 2009年︰津巴布韋

1980年建國的津巴布韋共和國（Zimbabwe）位於非洲南部內陸，首都哈拉雷（Harare）。津巴布韋有16種官方語言，其中主要語言有英文、修納話（Shona）以及恩德貝萊話（Ndebele ）。

2000年，津巴布韋政府強制沒收白人土地，令大量白種農民離開，經濟陷入混亂。欠缺穩定經濟措施，加上國際貨幣基金組織暫停對津巴布韋提供援助，政府以大量發鈔解決經濟問題，導致貨幣大幅貶值。2007年，津巴布韋的通脹率是百分之二萬六千（26,000%）。2008年，津巴布韋發行面值1000億的津巴布韋元紙幣。雖然現時津巴布韋有法定貨幣，但是別國的貨幣仍然流通。

#4 2016︰厄瓜多爾

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厄瓜多爾（Ecuador）是南美洲西北部國家，1809年脫離西班牙獨立，首都基多（Quito）。世界最長的山脈安第斯山脈（The Andes）亦有橫跨厄瓜多爾。

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蘇克雷（Sucre）是厄瓜多爾在1884年至2000年間發行的貨幣，最大面額5萬蘇克雷。2000 年起，厄瓜多爾採用美元為法定貨幣，取消厄瓜多爾蘇克雷，以穩定經濟。

#5 2018年︰委內瑞拉

委內瑞拉（Venezuela）是南美洲國家，首都卡拉卡斯（Caracas）。玻利華（Bolivar）是委內瑞拉的貨幣，自1879年起流通，取名自拉丁美洲革命家斯文玻利華（Simon Bolivar）。除了政治環境惡劣之外，基本物資短缺、營養不良、高犯罪率等促成 300 萬人逃離該國，玻利華持續貶值。2003年，委內瑞拉實施外匯管制以限制資金流出。

2008年，委內瑞拉推出強勢玻利華（Bolivar fuerte），以1,000玻利華兌1強勢玻利華。2018年再推出主權玻利華（Bolivar soberano），以100,000強勢玻利華兌1主權玻利華。不過這些化貨幣政策皆未能阻止玻利華貶值。2021年，委內瑞拉另外推出數碼玻利華（Bolivar digital）1,000,000主權玻利華能兌換1數碼玻利華。現時1美玩兌8玻利華。