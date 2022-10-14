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14/10/2022

飲食界新貴：食用水袋、紅寶石朱古力！近10年歐美5大最受歡迎「新發明」食物，你試過未？

#旅遊 #美國 #歐洲 #飲食 #紅寶石朱古力 #歐美 #新食物 #活性碳食物 #食用水袋 #牛角冬甩 #椰菜花薄餅
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  • 梁芷靈

    梁芷靈

    DIVA》、《籽想旅行》旅遊專欄作家。廚職賺錢、背遊世界，至今遊歷 53個國家、168個城市。
    曾於英國留學、BBC工作。現居劍橋，任職英國寄宿學校廚師，兼職周末市集小食檔老闆。
    想查詢移居英國生活最新消息？歡迎讚好我的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking

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    逢周四更新

　　你喜歡新嘗試嗎？以下五款歐美發明的食物，是飲食界的新貴，全部也不過「10歲」，卻深受歡迎。去旅行時，你有吃過以下的「新發明」嗎？



#1 2012年︰活性碳食物（Activated charcoal）



　　用作食物的活性碳一般由竹或者椰子殼製成。食物加入活性碳之後，不但增添了多一份泥土或者煙燻的味道，而且還格外時尚。早在古時，人們就認為木炭有益健康。2012年，連鎖快餐店「漢堡王」（Burger King）在日本推出「竹炭漢堡」（Premium Kuro Burger），由加入活性碳的麵包，配搭加入了墨魚汁的黑蒜醬。另外，活性碳雪糕和活性碳蛋糕也是曾經吸引一眾少女的食物。


#2 2013年︰牛角冬甩（Cronut）



　　2013年，美國紐約甜品師父Dominique Ansel發明了牛角冬甩。雖然他的食譜可能是你和我也曾經幻想過的做法，將牛角包（crossaint）和冬甩（donut）二合為一，但是牛角冬甩卻受到了世界的青睞，更被《時代雜誌》封為2013年25個最佳發明之一，與索尼智能相機齊名。


#3 2013年︰食用水袋（Ooho）



　　人所共知塑膠水樽污染環境，不但需要數百年的時間分解，而且影響人體及動物健康。2013年，有科學家以海藻和其他植物製作成可食用的包裝袋，取代塑膠。2019年，倫敦馬拉松採用食用水袋代替部分樽裝水，令到食用水袋聲名大噪。為了減輕參賽者的疑慮，大會表示如果不想食用水袋，可直接將它拋棄，它會在大約6周內分解，不會環境造成壓力。



#4 2017年︰紅寶石朱古力（Ruby chocolate）



　　2017年，蘇黎世朱古力生產商「百樂嘉利寶」（Barry Callebaut）推出玫瑰色的「紅寶石朱古力」，由產自南美洲的紅寶石可可豆加工而成，味道似漿果。產品由2004年開始研究，2012年邀請德國大學團隊加入，直至2017年才在上海市的一個私人活動上首度亮相，歷時超過十年。KitKat 是首個個使用紅寶石朱古力的牌子，產品首先在亞洲推出，再推廣至全球。



#5 2017年︰椰菜花薄餅（Cauliflower crust pizza）



　　椰菜花薄餅剛推出的時候，在美國得到空前成功，一年半間售出1,000萬份，平均每三秒就賣出一個。椰菜花薄餅的理念很簡單，就是以椰菜花代替普通的薄餅皮。而椰菜花薄餅的發明故事亦相當平凡，美國媽媽 Gail Becker 因為兒子對麩質敏感，所以致力尋找適合的代替品，從而發現椰菜花。椰菜花被認為是有益健康的食物，不但有機會降低患多種疾病的風險，而且對減肥亦都很有幫助。




 

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