全球人口今破80億！疫情下出生率仍增長？盤點5個關於人口的Fun Facts！

上周二，聯合國宣布全球人口已經踏入80億。11年前，人類剛剛跨越了70億人口的里程碑，意味著11年來，地球上增加入10億人口。聯合國估計，下一個10億會喺15年後出現。明明世界各地出生率皆下降，為何全球人口穩步上升仍然上升？本周讓我們齊來了解一下，世界人口究竟發生何事！

#1 甚麼國家人口最多？

雖然我們都知道全球最大的國家是俄羅斯，面積超過1,700萬平方公里，但是它並不是世界上人口最多的國家。既然如此，哪一個國家才擁有最多人口？答案是「中國」，以14億人口居首。其次是13億人口的「印度」和3億人口的「美國」。聯合國預計，到了2050年，一半以上的人口增長將發生在剛果、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞。

#2 甚麼國家人口最少？

既然知道了最多人口，當然要同時探討一下人口最少的國家。有閱讀開我的文章的讀者，相信必定會記得答案是「梵蒂岡」，人口只有800。其次是只有1,300人的新西蘭屬地「托克勞」（Tokelau）和1,600人的紐埃（Niue）。

#3 全球出生率不跌反升？

雖然不同國家的出生率當然有升有跌，但是為何明明「全球出生率下降」的聲音不絕於耳之時，人口仍然在11年間增長10億？其實不少國家人口增長仍然超過3%。例如第一名的非洲西部國家「尼日爾」（Niger），它的人口增長率是3.84%，一年內增加了89萬人。第二名是中東國家「巴林」（Bahrain），增長了3.68%人口，大約6萬人。第三名是脫離西班牙獨立的非洲西部國家「赤道畿內亞」（Equatorial Guinea），人口增長3.47%，多了4萬人。

#4 哪些國家人口正在減少中？

雖然全球人口正在增加，但是仍然有國家受到生育率不足的威脅。首當其衝是美國的加勒比海屬地「波多黎各」（Puerto Rico）。人口減少2.47 %，意味一年內人口減少7萬人。第二名是法國的太平洋屬地「瓦利斯及富圖納群島」（Wallis and Futuna）。雖然人口只是減少了接近200人，但已經是地區的1.69 %。第三名是波羅的海三國之一的立陶宛（Lithuania）。人口減少了3萬，佔全國的1.35 %。

#5 全球第80億名嬰兒

最後，在菲律賓出生的女嬰Vinice Mabansag被聯合國選為正式將人口增加到80億的嬰兒。Vinice於凌晨1點29分在馬尼拉出生。

有人說地球人口已經過剩，糧食短缺、氣候危機、政治衝突等問題應運而生。同時亦有人指低出生率會導致人口倒塌，不足以支持社會運作。你支持哪一派說法呢？