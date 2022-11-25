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25/11/2022

世界盃5大Fun Facts！球場用完即拆？造價2兆？最小東道國卡塔爾冷知識！

#旅遊 #卡塔爾 #世界盃 #冷知識 #球場 #世界盃2022 #多哈 #中東酋長國 #主辦國家
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  • 梁芷靈

    梁芷靈

    DIVA》、《籽想旅行》旅遊專欄作家。廚職賺錢、背遊世界，至今遊歷 53個國家、168個城市。
    曾於英國留學、BBC工作。現居劍橋，任職英國寄宿學校廚師，兼職周末市集小食檔老闆。
    想查詢移居英國生活最新消息？歡迎讚好我的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking

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    逢周四更新

　　卡塔爾（Qatar）是中東的酋長國，首都多哈（Doha）。卡塔爾除了南部接壤沙特阿拉伯之外，其他土地皆被波斯灣圍繞。世界盃正進行得如火如荼，出現不少出人意表的賽果。本周讓我們盤點5個有趣的卡塔爾世界盃的冷知識。




#1 最小的東道國



　　卡塔爾的人口只有3百萬人，土地面積11萬平方米，約香港的4倍，全球排名第158，是有記錄以來最小的主辦國。全球面積排名只比香港高十位。


　　本屆世界盃不但是繼2002年日韓世界盃後，第二屆完全在亞洲舉辦的世界盃，更是阿拉伯地區的第一次。



#2 全球第一個可完全拆卸的世界盃場館



　　舉行卡塔爾世界盃的足球場「974大球場」（Stadium 974），是8個場地之一，由974個貨櫃循環再用而成，亦是世界盃歷史上第一個臨時場地。球場座落在人工半島上，將在世界盃完成後拆卸，場地及後會被發展成為海濱發展區。而974個貨櫃將被運往烏拉圭重建。若果烏拉圭申請2030年世界盃成功的話，該974個貨櫃將會二度成為世界盃球場。



　　你知道為何要用974個貨櫃嗎？「974」是卡塔爾的國際電話區號。球場以「974」命名，目的是向該地區的工業歷史致敬。


#3 有史以來最昂貴的世界盃



　　卡塔爾世界盃的總隊出估計為2,200億美元，其中100億美元用於建築球場，其餘則是用於興建多哈地鐵和擴建哈馬德國際機場等基礎建設。



　　英國《衛報》報導，2010年至2020年間，興建世界盃球場令到6千名來自孟加拉、印度、巴基斯坦、尼泊爾和斯里蘭卡的工人死亡。


#4 第一次在秋冬舉行世界盃



　　雖然在2022年以前，每一屆的世界盃都是在5月、6月或者7月舉行，但是為了避開卡塔爾酷熱天氣，今年的比賽首次移師至11月舉行，比賽時間亦縮短至29天。


　　卡塔爾在首場對戰厄瓜多爾時，以0比2落敗，成為首個開幕戰落敗的東道國。世界盃的決賽將於12月18日舉行，當日亦是卡塔爾的國慶日。



#5 最後一屆32隊隊伍



　　你知道首屆世界盃在哪一個國家舉行嗎？1930年，首屆世界盃在烏拉圭舉行，當時只有13隊球隊參賽。之後一屆的意大利世界盃，球隊數目已經增至16隊。


　　目前32隊的形式是在1998年定立，今屆是最後一屆。由下一屆開始，球隊數目將增至史上最多的48隊。




 

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