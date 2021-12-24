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24/12/2021

酒、神與戒律：是敗亂道德根源？是聖體聖血？不同宗教對飲酒看法竟如此大不同？

#紅酒 #葡萄酒 #宗教 #wine #酒 #白酒 #宗教祭祀儀式 #聖血 #敗亂道德根源
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    梁淑意

    梁淑意Rebecca，持有英國 WSET Diploma 葡萄酒及烈酒文憑，現為WSET的國際認可導師(Certified Educator)，為美酒愛好者和業內人士提供專業品酒課程；她擁有自己的品酒網誌《Wine is Beautiful醉美麗》，並在多家報章雜誌撰寫品酒專欄，同時亦是網上品酒節目及三藩市中文電台節目主持人。

    為了把興趣變成實際經驗和知識，Rebecca數年來到過多個國家考察酒莊，足跡遍及無數酒區，更出任國際權威葡萄酒賽評審。

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　　聖誕節有濃厚的宗教象徵意義，對無神論者而言，也許只是一個假期。但無論閣下是否有宗教信仰，你都會發現世上幾個主流教派對於飲酒的看法各有不同，但其實早在六千年前的古埃及法老，就有以酒進行宗教祭祀儀式的傳統。古文明就有諸神負責葡萄種植、釀酒、飲酒作樂，例如埃及豐收女神雷內努特（Renenutet）、哈索爾（Hathor）、希臘酒神狄俄尼索斯（Dionysus）、羅馬酒神巴克斯（Bacchus）等，都有提倡享用葡萄酒的象徵和含義。

 

　　穆斯林和佛教就有明文教條禁止飲酒，天主教則視葡萄酒為聖血——基本上，經過神父祝聖後的葡萄酒，被視為經過聖化變體為基督的體血，只能被稱為聖血，而不可再被視為「酒」。天主教的聖血不一定是紅葡萄酒，白葡萄酒也可以，儀式用的葡萄酒要與水混合，象徵紀念耶穌基督受難日血水湧出的狀態，葡萄酒必須是以葡萄釀成的酒，而不能用巴士的消毒法製出的葡萄汁代替。東正教也有聖體聖血，信徒會從聖杯中飲用聖血，代表著耶穌湧血的飲料使用的，都是紅葡萄酒與水的混合物。

 

　　至於新教徒，由於教條認為酒是經過發酵而成，飲用聖血則是葡萄製汁，例如以真耶穌教會飲用的聖血，就是現擠的葡萄汁。

 

　　佛教反對飲酒，修行人不得喝酒，在經、論及戒典列明的教律規條中，均對酒有詳細定義解說。基本上酒可分成為穀物、果實（包括植物的根和莖）及未完全發酵的酒，當中又有再被細分成，谷酒、果酒、藥酒、甜酒、大酒、雜酒、請酒、酒酷、酒糟等，總之但凡具備酒的色、香、味，只要能醉人的，統統都屬禁戒之品，飲用和吞嚥皆是犯禁。佛教視酒為敗亂道德的根源，會令眾生失慧亂性，只有如果因患病需要以酒為藥，或以含、喝、塗酒作醫病用，就不算犯戒。

 

　　至於穆斯林，則認為酒會令人頭腦不清、喪失意志與理性，甚至沉迷於虛幻之中，更是疾病之源，影響健康。穆斯林定性喝任何有酒精的飲品是大罪，屬惡魔行為，跟賭博、拜偶像、求籤並列是穢行，禁止教徒飲用及從事相關行業，一旦被發現干犯，就要予以嚴懲。穆斯林明文指出，所有用水果、糧食或甜味食品釀製出的酒類，均不得品喝。

 

　　必須注意的是，即使有個別宗教與葡萄酒淵源極深，儀式也有飲用葡萄酒，但教條宗旨仍是提倡必須理性適量飲用，不能過度放縱。

 

 

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