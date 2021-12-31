2022年酒類潮流趨勢預測：加味酒、無酒精酒、氣泡酒，你喜歡哪一種？

終於來到2021年最後一天，對於全球備受疫情影響的人，到底日子的變更是否尚有意義，還是更有意思，絕對是值得商榷的議題。不過既然生活還是要繼續，活仍然要幹，無論我們是多麼無奈，也都盡量保持樂觀吧。過去一年，餐飲業在多項新防疫措施實行下陸續恢復營業，並開始適應新社會生態。酒客能點酒的餐飲地點選擇少了，但應運而生的是消費者花多了時間在家品酒，我亦接觸到愈來愈多人，願意在疫症期間投放時間資源，參與專業進修，深入鑽研酒類學問，增值自己。

過去兩年因為疫情而改變的消費者品酒行為模式是否會延續，還是會徹底改革，還看疫情。而綜合多家國際酒業網站及媒體例如Vinepair、Decanter等，都有因應各家酒商品牌產品研發，預測來年的酒類市場潮流走勢，不知其中又是否有適合閣下口味的呢？

一）加味酒：2022年市面將會有更多加入特別味道的酒品，例如菠蘿味伏特加雞尾酒、桃味拔蘭地、花生醬威士忌等。固然，對酒類有獨特偏執概念的顧客，也許會覺得這類加味酒定位奇怪，然而酒類飲品從來都是百花齊放，烈酒本來就是雞尾酒的尋常材料，加入果味或醬汁味的酒品創作比比皆是，有趣風味更可吸引更多新顧客嘗試。酒業中人預期，下年市場會有不少食品與酒類聯乘的項目推出，例如Oreo葡萄酒便是一例。那麼，假如本港出現姜糖啤酒、鹹檸七Gin酒或士多啤梨粉紅棉花糖氣泡酒的話，也請勿覺得驚訝。

二）名人代言無酒精酒類飲品：隨著健康而有品味生活，潮流持續熾熱，愈來愈多知名度高人士例如一二線國際影星、模特兒、名媛、商家等紛紛積極參與投資或被邀代言不含酒精的酒類飲品（Non-alcoholic，行內簡稱NA），產品囊括烈酒、啤酒、雞尾酒及葡萄酒。其實自三數年前，酒業已經預期無酒精酒品將走勢凌厲，直至兩年前世紀疫症爆發，傳統有酒精飲品和跟健康生活掛鉤的無酒精酒品並駕齊驅，同樣有樂觀發展，我相信無酒精酒成為主流飲品，指日可待。

三）西班牙Cava de Paraje Calificado氣泡酒威脅法國香檳（Champagne）地位：香檳銷情向來穩定，也一直盤踞氣泡酒龍頭位置，然而隨著香檳因政策及天氣導致未來數年供應明顯減少，價格將會大幅增加，顧客勢將萌生離心，轉而蒐購其他代替品。西班牙的新增氣泡酒級別Cava de Paraje Calificado正處於一個天時地利人和的時機，這款以單一葡萄園採摘果實，以跟香檳一樣的傳統製法釀造（Traditional Method），並依例陳年最少三年的乾（Dry）白氣泡酒種類，風格比尋常Cava氣泡酒，出招明顯就是以香檳為直接競爭對手，價格比香檳經濟實惠，相信氣泡酒市場會出現一場惡鬥。

祝各位2022年事事順利，美酒常在，身體健康！