地傑真的就會酒靈嗎？土壤肥沃度、種類、顔色都是關鍵！愈貧瘠愈能種出優質上乘葡萄？

葡萄園周遭環境及氣候對酒的風格有極大影響，是不爭的事實，酒業經常有各式各類的研究，深入了解及分析大自然與人為莊園管理模式，務求能在有限的資源下，釀製最理想的酒品。莊園其中一項看重的是土壤分析，我過往出席的座談會甚至是課堂，導師及主講人都會花大量篇幅，解釋產區和農田土壤的特色與作用，好讓我們品酒時會更透徹地明白酒味的根源。

泥土肥沃度和種類跟葡萄果實質素有莫大關聯。一般而言，愈貧瘠的土壤環境，愈能種出優質上乘的葡萄。有些葡萄愛乾爽，例如法國隆河南部主要品種歌海娜（Grenache），因此在當地鵝卵石（Pebbles）滿布的地帶自然如魚得水。赤霞珠（Cabernet Sauvignon）亦然，要在透水度高的泥土中才願意展現光芒，所以在植根於礫石（Gravels）處處的波爾多左岸，尤其出色。

所謂土壤，即是地球表面的礦物物質，主要是從下伏的基岩風化而形成，有的則是沉積物，一般會含有豐富的腐爛動植物殘骸而成的有機物質（腐殖質）。土壤是植物生根之處，提供可讓植物維持生命所需的水分及養分。土壤的物理狀況特性對葡萄種植學影響深遠，其中最重要的，就是其供水、透水及儲水度。理想的葡萄園泥土必須具備良好的排水能力，確保葡萄根部不會浸水，同時在降雨量不穩定之際，能儲備充足水量，好等葡萄在生長季節期間吸收。至於在個別特別乾燥地帶，相關法例又容許人工灌溉的，縱使土壤儲水能力未算最重要，農夫也應考量泥土的排水是否適合。

酒莊莊主和農夫為葡萄田選址前所作出的土壤分析，其中包括觀察泥土結構，例如其顆粒大小，並計算水流速，評估其滲透性。除了排水儲水能力外，也會量度土壤所含的礦物量、養分及深淺度。淺層土壤配合不透水的基底岩，就會較容易導致根部受乾旱威脅，造成損失。土壤的透氣度重要性不比透水度低，具有高曝氣率的泥土更適合蟲類例如蚯蚓及其他微生物通過或棲息，對有機物分解相當有利。

我們到訪葡萄莊園，不時都會留意土壤顏色，因為原來泥土色澤深淺亦頗為關鍵：深色土壤比淺色的更吸光和熱，儲起的熱量輻射在晚間可以反射到葡萄樹，有助加速成熟度。