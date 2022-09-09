中秋吃餐豐富想飲氣泡酒？香檳不是唯一選擇，不如試試Pét-Nat ，讓氣泡把幸福感昇華！

中秋佳節，最著重人月兩團圓，吃一頓豐富又富有意頭的飯餐，又怎能沒有美酒？然而中秋菜式食品多的是，要找一瓶百搭的不容易。簡單而籠統的說，濃味菜餚可以找一些烈性高的酒，例如加烈酒（強化酒，Fortified wine）、砵酒（Port wine）或雪莉酒（Sherry）跟充滿鹹香醬香的菜餚甚是匹配。不然一瓶法國香檳（Champagne），用作肥膩菜式佐餐之選，也相當理想，因為香檳內的氣泡細膩綿密，具備彈跳活力，可保持舌頭味蕾的鮮爽口感，開胃舒暢。香檳經過長期陳年，酒味帶有獨特的成熟風味，是滋味十足菜式的好拍檔。香檳酒形象高雅，常被認為是氣派之選，市面上香檳價錢豐儉由人，從零售價兩百多到過萬元都有，初入門人士可依據自己預算選購。

氣泡酒好喝，也好看好聽，把酒倒進杯內，只是看著氣泡源源不絕向上升，配合氣泡爆破的ASMR療癒聲音，已經夠滿足。香檳不是唯一的氣泡酒選擇，想要試試其他酒款的，不如找一瓶Pét-Nat氣泡酒，加點新意。

Pét-Nat其實是法語Pétillant Naturel的簡稱，英文直譯就是Naturally sparkling，中文的意思就是天然的氣泡，是近年在世界各地葡萄酒吧（Wine Bar）非常受歡迎的酒款。很多新世界酒國的新派釀酒師都十分熱衷釀製，大多售價實惠相宜，並以色彩繽紛的酒標包裝，面向年輕受眾，澳洲、美國、南非等地尤其多Pét-Nat。上文提到的天然的氣泡，固然其他多個類型氣泡酒的氣泡都是天然形成，不過其做法比香檳或其他傳統製法的氣泡酒（例如法國多地的Cremant、西班牙Cava及意大利Franciacorta等），都相對簡單。香檳的傳統製法，是需要先把葡萄汁發酵成靜態酒（Still wine），進行勾兌（Blending）後，再加入糖和酵母，讓酒在瓶內經歷第二次發酵，密閉的玻璃瓶就可以保留氣泡，然後長期陳年。至於Pét-Nat，主要是採用Methode ancestral，中譯就是古早方法，酒在灌瓶入樽時仍在發酵中。因為這種製法的歷史遠比兩次發酵的歷史長，故此被稱為古早法。雖然Methode ancestral可釀出充滿趣味的氣泡酒，不過此法的成品比經歷兩次發酵的酒穩定性稍遜，每瓶酒質素亦會容易見到有參差。

經歷兩次發酵的香檳或其他傳統製法氣泡酒的氣泡質地通常會較有力，並具陳年能力，而Pét-Nat的氣泡則會隨歲月洗禮而變得更滑溜細小，質地也明顯較柔軟。