葡萄酒還在分新舊世界嗎？與其用地域界限劃分，何不以酒的風格來區分？

不少坊間的入門葡萄酒介紹往往會把全世界產國分成兩派，一個是泛指歐陸的舊世界（Old World），另一個就是歐陸以外的新世界（New World）。這個籠統分法，主要就是指歐洲大陸多個酒國的葡萄種植及釀酒歷史，遠比其他地區悠久，然而其中卻有好些例外——即是個別酒國的釀酒歷史不一定是我們想像的那麼「新」，而個別舊世界的釀酒歷史是否因為久遠而自成一派，又是另一個值得商榷的範疇。因此，與其把地域界限劃分，近年我們行內對於新舊世界酒的說法，一般都是指酒的風格，而並非沉悶地單向性靠地域分類。

舊世界酒國的其中一個定義，是釀酒文化搖籃及起源之處。因為源遠流長，葡萄種植與釀酒智慧早已植根沉澱，對後世釀酒影響力極深。所謂舊世界的葡萄酒，大部分都是來自歐洲大陸，由於氣候總體溫和而四季分明，加上釀酒傳統主要靠風土彰顯個性，釀酒期間偏向不作太多調整干預，風格多數較輕盈，酒精度適中，酸度通常會略高，酒味表現含蓄優雅，知性睿智，果味伴隨礦物、溫和香料，複雜而細緻。新世界呢，不少都是酒體飽滿，果味馥郁澎湃，酸度較低，酒精高，個性熱情奔放，部分力度豐足，圓渾剛烈。

可是，歐洲大陸很大，即使是同一個國家內的酒區，氣候可以有極大分別，例如法國的香檳（Champagne）、夏布萊（Chablis）盛產清雅亮麗的白酒，南法則有大量濃郁華麗的厚實紅酒，其他國家亦有類似情況；故此，縱然我們會概括簡單的把世界酒國分成新舊，最好還是加註氣候特色，例如清涼（Cool climate）、溫暖（Warm climate）、炎熱（Hot climate）等，以免出現混淆。

近年，業內流行把自古釀酒的國家定性為釀酒古國（Ancient wine world），例如中歐、中東地區的國家包括土耳其、阿美尼亞、黎巴嫩、格魯吉亞、以色列、伊朗、希臘等等。古老的釀酒歷史配合傳統飲食文化，加上先進科技，這十年八載間可見這些國家的葡萄酒逐漸吸引國際酒壇關注。

無論是消費者還是進口商層面，每當談起歐洲釀酒國，重點往往會跑到幾個主角身上：意大利、法國及西班牙。這也難怪，畢竟全球出產最多葡萄酒的產區，正是集中在上述幾個國家，意法西三地總產酒量已經佔去全球的接近一半，商業分量如此重，葡萄酒鎂光燈聚焦於這三國，自不稀奇。