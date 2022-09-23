新舊世界的謬誤與偏見：隨著世界一體化，品酒仍把新舊世界過度分明，不合時宜了？

上星期談過葡萄酒的新舊世界定義，及其代表性葡萄酒風格，經過多個世代洗禮後，已經是超出地域界限。有關葡萄酒的新舊世界，業內以至坊間所談論的又何止酒味？連帶葡萄種植及釀酒方式，也引起人們的持續性辯論。

對於舊世界的葡萄種植及釀酒，普遍業內外的說法一般都指向有更多手作或傳統處理，例如採收、果實品質保存等。不少人誤以為，歐盟（即是舊世界）有傳統有法例，相比起新世界，歐洲國家產酒所含的添加物包括二氧化硫（SO2）、澄清劑（Fining agent）之類會較少云云。實情是不論新舊世界的葡萄酒都會有一定程度的添加物，加入還是無添加，只是傳統的釀酒技術和崇尚天然的做法。要知道，全世界都會有各式各樣的釀酒宗旨和哲學，歐洲國家包括法國、意大利、西班牙等國的酒都有添加物如二氧化硫，新世界酒國如澳洲、新西蘭、南非等地均有大量崇尚不添加的天然製酒法，因此新舊世界與否，並不是分辨傳統釀酒製法的關鍵。

對於新舊世界產酒風味分別，過往慣常說法就是基於歐洲國家氣候較溫和，新世界多處產地陽光普照，氣候炎熱，故此總體釀出酒液濃稠而味道充滿成熟水果氣息，個性澎湃熱情且酒體豐厚之酒，普遍酒精更是偏高。然而此說法過於以偏概全，畢竟新舊世界均有溫和、炎熱和清涼地帶，舊世界中的南意、西班牙南部、葡萄牙南部等酒區的夏日乾燥炎熱，可產出馥郁香濃的豐厚酒品，新世界中的澳洲塔斯曼尼亞（Tasmania）、摩寧頓半島（Mornington Peninsula）、智利的聖安東尼奧谷（San Antonio Valley）等都是清涼氣候表表者，擅長生產清新優雅的輕盈幽香型紅白酒。

有個別酒客認為，舊世界酒莊因為有傳統及法例，著重葡萄園風土（Terroir），不會如新世界酒廠般把葡萄亂混，罔顧品種與風土之間微妙關聯。對於此說，我認為要看觀點與角度；以歐盟國家為主的舊世界冠名產區沒錯需要跟隨頗為嚴謹的法例，以確保地區產酒能彰顯天地人的釀酒傳統藝術，然而這並不代表新世界酒莊不注重風土對葡萄酒的影響。新世界多國的釀酒技術源自舊世界，種植和造酒概念參照葡萄酒起源地的歐洲，然後加以改良，配合當地環境，釀出自成一派的佳品。新舊世界法例固然各有不同，舊世界對於保證標籤上列明的產區及葡萄還是有嚴格的規範，但同時卻賦予酒廠大膽嘗新的彈性和自由，有助研發出有趣酒品，對舊世界釀酒其實有著相當大的啟發性。此外，很多新世界產區專家非常尊重風土，會投放大量資源利用科技深入研究，以便改善葡萄果實健康及產酒質素。

隨著世界一體化，加上氣候轉變，新舊酒世界的界限愈來愈模糊，品酒時還守舊地把新舊世界過度分明的話，似乎不合時宜了！