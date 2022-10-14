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14/10/2022

秋天代表收成期！釀酒師和農夫最期待的日子：把握採摘葡萄最理想時機，釀出最好的酒

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    梁淑意

    梁淑意Rebecca，持有英國 WSET Diploma 葡萄酒及烈酒文憑，現為WSET的國際認可導師(Certified Educator)，為美酒愛好者和業內人士提供專業品酒課程；她擁有自己的品酒網誌《Wine is Beautiful醉美麗》，並在多家報章雜誌撰寫品酒專欄，同時亦是網上品酒節目及三藩市中文電台節目主持人。

    為了把興趣變成實際經驗和知識，Rebecca數年來到過多個國家考察酒莊，足跡遍及無數酒區，更出任國際權威葡萄酒賽評審。

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　　對香港而言，短暫的秋天有如瑰寶，相當罕有，出現的時間不多，卻非常美好，讓人期盼想念。外國地區的秋天也許未必如香港版本的寶貴，卻都是令人神往，尤其葡萄園的秋天，總是釀酒師和農夫們最期待的日子，因為秋天對莊園來說，是代表了收成期，乃一年努力後派成績表的時刻。而收成過後，葡萄園內的秋葉景致，更是絕色。我記得一位法國香檳（Champagne）釀酒師曾經對我說，秋天的香檳莊園最美，園內的紅黃葉子交錯美景，配合連綿山巒地勢，看過必定愛上。

 

　　我尚未有機會在秋天到訪香檳區，不過也曾跑到其他產區體驗秋之美。初秋是採收時節，酒莊們都在努力管理採收團隊的工作時間。有人常用葡萄園的四季比喻人生，葡萄樹在春天發芽，有如人類的幼年；夏季枝葉茂盛，靠光合作用給予果實盡情生長的能量，與我們的少壯年代無異，必須努力吸收知識和工作，豐富自己。到了秋天，就是收割期，好與壞的果子，都要給摘下來，壞的扔掉，好的保存然後製成美酒，歷久常新，正如人們到了所謂的收成期，便可享受自己努力得來的成果。冬天，對葡萄樹是休養生息的好時機，不過比喻人生的話，也許就代表終結了。

　　

　　初秋到訪酒廠，感覺會有點像戰場，釀酒師儼然是主帥，指派車隊出發到成熟度已經達標的莊園進行採收，猶如行軍遣將般認真，因為稍有差池，錯過了葡萄最理想採摘時機，往後的酒質便會有機會受影響。北半球的秋日由9月份開始，普羅的採收葡萄次序，一般都是9月採摘白葡萄，到了10月份輪到紅葡萄，更有個別遲熟紅葡萄品種要等到11月初才能採割。然而，過遲採收其實對葡萄枝莖有害無益，因為葡萄樹必須在冬天來臨前從人工切割恢復過來，然後再聚焦根部發展及儲存碳水化合物，時間不足就會有壞影響。

 

北半球的葡萄園秋收時間介乎9、10月之間，南半球的則是3到4月左右，這個時候到訪酒莊和酒廠，感覺會跟戰地記者無異，只是氣氛是充滿喜樂和活力生氣，要戰鬥的對象也只是時間而已。

 

　　秋收的進行時間與速度是釀酒師相當關心的課題，因為採收當刻的果實溫度對酒質影響深遠，部分日間天氣炎熱的產區，採收會在晚間進行，以防早上陽光把葡萄曬得過熱，最終成酒或會流失香氣及幼細味道。假如莊園必須在日間採摘果實，而有運送到酒廠後溫度過高風險的話，釀酒師可能會於運送期間放置乾冰降溫，或把一籃籃的葡萄擺放至較清涼的位置（例如酒窖），讓果實稍為降溫，到溫度適合時才開始進行去梗榨汁步驟。

 

 

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