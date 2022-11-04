酒‧水之間：古時飲用不加稀釋葡萄酒是錯誤、可恥？飲酒加水才正確？

品嘗與鑑賞葡萄酒是現代普羅飲食文化不可或缺的一部分。訪問隨便一位愛酒人的最理想酒風味，受訪者也許都會侃侃而談，分享自己愛酒個性。根據我的觀察，現時市面上大部分酒乃乾身（Dry）紅白酒，其餘為氣泡酒（Sparkling wine）、甜酒（Sweet wine）、加烈酒（Fortified wine）等，有一定酒齡人士最愛酒品多屬乾紅或乾白，較少會特別喜愛含甜味酒類。然而在幾個世紀以前，甜酒是罕有珍品，是君王貴族追求的上等酒品。到了現代，基於現代製酒潮流而導致的市面酒品選擇，還有時下大眾飲食習慣及對健康有所要求，不含甜味的葡萄酒成為主流，頗是理所當然。固然，葡萄酒歷史久遠，數千年來發展史十分豐富，但時至今日，科技進步，葡萄園務農及酒廠釀酒技術自然精益求精，我們現今認為上品的佳釀風格，跟古人奉為瓊漿玉液的葡萄酒，就有極大分別，就連飲用習慣也截然不同。

我們一般的飲用葡萄酒方式，都是選好便開酒，較多斟酌的只要是年份是否到了適飲期，再講究的就是酒杯、侍酒溫度及是否需要換瓶透氣，甚少會考慮是否會加水或加冰。

在古羅馬及古希臘，人們可以選擇享用的飲品選擇不多，例如只有果汁、羊奶或污濁水。當時的人為了讓味道令人不悅的水更易入口，會把葡萄酒或果汁加入並攪拌才飲用，而葡萄酒經過發酵，人們均認為有淨化水的作用，因此在當時社會，用葡萄酒與水勾兌的習慣非常流行。其餘用作調味的材料還包括水果、香料等。另外，古時的葡萄酒釀製過程並無任何防腐保質技術可言，釀成酒後或會變得厚密濃稠的酒漿，故此加水可以稀釋，令其更易飲用。

在古時，水源不潔，葡萄酒被視為相對較安全可靠的飲品，但古人老早已經明白到飲用過多葡萄酒會危及健康，因而在酒加入水，不但有改善水味，更可以減少過量飲酒，避免中毒，凡此種種在古時文學作品便可見一斑。例如在古希臘的荷馬史詩《奧德賽》中，就曾經寫過以二十分水混合一份酒，古羅馬作家普林尼亦有提及以八分水對一份酒的飲酒法，而古希臘作家阿特納奧斯的作品也曾寫過，三分水對一份酒乃屬普羅飲食常態。在當時的社會，飲用不加稀釋的葡萄酒被視為錯誤，甚至是可恥。

到了今天，除了飲用由專業調酒師調配的雞尾酒外，酒客一般不會自行把酒和水勾兌；葡萄酒加水後，整杯酒化學結構有所改變，果香、味道、酒精被稀釋，享受將大打折扣，酒莊一般都不建議。