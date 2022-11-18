優質俐落，入口清新舒服？淺談瑪爾維薩Malvasia的葡萄酒！

意大利盛產美酒，原生葡萄多不勝數，當中更有個別品種屬大型品種家族，囊括紅白葡萄，讓初學者覺得混淆，其一就是瑪爾維薩（Malvasia）；更複雜的是，瑪爾維薩其實在地中海一帶已經有悠久種植歷史，約有兩千多年之久，不僅在意國有據點，就連鄰近的西班牙也有領土，要分辨、記住和深入了解，實在需要多花一點精神時間。



瑪爾維薩葡萄家族旗下約有二十多個品種，可釀製出清爽活潑的白酒，亦有金黃油潤的白酒，更有輕盈爽口的紅酒。酒風格更是多變，不論是氣泡酒、乾身、甜味，都一應俱全。因為瑪爾維薩的多樣性特質，家族成員又繁多，經過多個世紀下來，其勢力範圍已經拓展到意西以外，在葡萄牙、希臘、克羅地亞、斯洛文尼亞、美國等地都有蹤影。葡萄專家估計，瑪爾維薩祖籍希臘，而從起名字亦可窺看到，相信其名來自希臘南部繁忙港口城市Monemvasia的變異字。Monemvasia於中世紀時，是地中海一個重要海運樞紐中心，專門出入口上等的濃郁甜酒。雖然這些甜酒未必跟瑪爾維薩葡萄有關，但威尼斯共和國期間從Monemvasia出口到威尼斯之酒，都被統稱為Malvasie，儼如一個有保證的品牌般。



在意大利多個產區，瑪爾維薩都是葡萄園常客，不過名字會稍作變身，釀酒風格亦有海量。意國釀酒師常把白瑪爾維薩與Trebbiano勾兌，釀出簡單易飲的廉價白酒。欲要嘗試優質俐落乾白瑪爾維薩，不妨搜羅Friuli的Isonzo版本，我特別欣賞酒的清雅香氣，入口滿滿是檸皮、柚子、水晶梨等氣息。鍾愛甜味的話，南意產區酒莊會把瑪爾維薩稍作風乾，再釀成結構紮實，豐厚濃郁的passito甜酒。



因為變種關係，瑪爾維薩亦有黑葡萄，其中一個名為黑瑪爾維薩（Malvasia Nera），外皮色素相當深，可製作出乾、氣泡、甜的紅或粉紅酒。大部分黑瑪爾維薩被用作與別的品種勾兌，只有少數為單一品種黑瑪爾維薩酒。要飲用最有代表性的黑瑪爾維薩酒，便要留意一北一南產區：皮埃蒙特（Piedmont）及普利亞（Puglia）。



我最近在一次推廣活動中就喝了一瓶既輕鬆又開心的黑瑪爾維薩氣泡甜酒，是來自皮埃蒙特的Malvasia di Casorzo d’Asti DOC冠名產區。在此冠名產區內，所有酒必須使用最少九成黑瑪爾維薩。味道有明亮甜美的士多啤梨、覆盆子、糖果，入口清新舒服，非常適合用作餐前配小食飲用。