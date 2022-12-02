Travel & Dining
酒意人生
travel Food Map Wine Recipe

02/12/2022

最具美食親和力大獎，非意大利美酒莫屬！甜度多，選擇多，能跟世界各地菜餚匹配

#紅酒 #葡萄酒 #品酒 #Wine #白酒 #粉紅酒 #意大利酒 #富臨飯店阿一鮑魚 #酒菜配對 #屈臣氏酒窖
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁淑意

    梁淑意

    梁淑意Rebecca，持有英國 WSET Diploma 葡萄酒及烈酒文憑，現為WSET的國際認可導師(Certified Educator)，為美酒愛好者和業內人士提供專業品酒課程；她擁有自己的品酒網誌《Wine is Beautiful醉美麗》，並在多家報章雜誌撰寫品酒專欄，同時亦是網上品酒節目及三藩市中文電台節目主持人。

    為了把興趣變成實際經驗和知識，Rebecca數年來到過多個國家考察酒莊，足跡遍及無數酒區，更出任國際權威葡萄酒賽評審。

    酒意人生

    不定期更新

　　美食佳餚，從來都是葡萄酒活動的聚焦之處，因為自古以來，人們便習慣以酒佐餐，到了現代，更有不少人嘗試以人類舌頭和科學分析，解構哪一些酒菜配對的秘密。酒菜配對，未必一定要有複雜理論支持，簡單如隨便把最喜歡的菜式配合曾經喝過覺得好的酒配搭，效果可能已經很滿足。而且對於普羅消費者和食客，要透徹理解酒菜配背後的原因，也許過於沉重，最理想方法莫過於親自嘗味，記住大概的配對，下次可以照辦煮碗，或試試以其他菜式或酒品配合，看看是否對口味，從而發掘出喜歡與否，或再仔細點思考配和不配的地方在哪，是非常好玩的實驗。我有不少酒友和學生，正是這類的熱心「實驗人員」，只要前提是好玩好吃好喝，已經很享受，假如發現到某些配搭是絕配，食物與酒的味道同時得到提升，還要得到同伴認同讚賞，那份滿足感實非筆墨所能形容。

 

　　嘗試各類型酒菜配，是我的工作，過往經常要為機構、私人團體、學生們設計酒單菜單，過程充滿樂趣，也有挑戰。眾多國家的美酒，個人認為意大利及德國酒的葡萄酒，還有日本清酒（Japanese sake）的配菜親和度相當強，因此有朋友邀約共進飯餐，卻未知菜式詳情，我都喜歡帶備上述幾個地方的美酒赴會，貪其穩陣指數夠高。

 

　　貴為全球釀酒最多國家之一的意大利，堪稱是個美食之國，他們的飲食文化令世界各地老饕折服，難怪意大利餐廳在世界各地均大受歡迎。然而意大利酒並非只適合配搭意式美食，更能跟世界各地菜餚匹配。意國美酒甜度多，除卻大部分市面常見的乾身（Dry）紅白酒之外，亦有為數不少的半甜及甜酒供選擇，方便用作配搭各國菜式。

 

　　日前我參與本地酒商屈臣氏酒窖Watson's Wine於富臨飯店阿一鮑魚舉辦的意大利葡萄酒午宴，邊喝意大利紅白佳釀，同時品嘗了多道精美菜式，度過了一個愜意豐足的下午。其中我最欣賞是「百花燒釀雞翼」與西西里島Etna的Frank Cornelissen “Susucaru ®” Terre Siciliane Rosato IGP 2020粉紅酒的配搭，香口雞翼中釀了剁碎蝦肉，菜餚本身已經自帶鮮味，再飲用這瓶酸度充足，果味及香料氣息豐盈的粉紅酒，絕對是極致享受。另一個極佳配對是「大澳蝦膏燒腩排」，非常惹味的一道菜，被安排配以皮埃蒙特（Piedmont）的Ceretto Rocche di Castiglione Barolo DOCG 2018，適度的絲絨質地丹寧把充滿鹹香與油脂口感緊緊擁抱，多個味道融合，飽足感滿滿！

 

香港酒客對粉紅酒印象模糊，但其實粉紅酒是餐桌上的親和女王！以乾粉紅酒配合充滿鮮味的菜餚，會有意想不到的理想效果。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應
更多酒意人生文章

You May Also Like

#紅酒 #葡萄酒 #品酒 #Wine #白酒 #粉紅酒 #意大利酒 #富臨飯店阿一鮑魚 #酒菜配對 #屈臣氏酒窖
More on Travel & Dining

Travel & Dining Columnists

More

To love and to be loved
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk