世上最佳耐寒葡萄：雷司令！年輕時充滿果味芳香，洗禮後散發蜜糖乾果的迷人韻味

寒流襲香港，市民都嚴陣以待，挖出家中最厚的外衣和頸巾，紛紛穿上，以抵冷凍。縱使相比起外地的零下幾十度，本港的所謂寒冷被視為小巫見大巫，不過我們的環境和建築物向來以亞熱帶的濕熱氣候的散熱去水氣作依歸，並非為偶爾而來的寒風而設，因此一旦遇上冷鋒，人們就算留在沒有裝置中央溫度控制的室內，都會覺得較為陰冷，多穿衣實屬正常。體感下降，我們人類會靠穿衣保暖，動物則躲藏起來，避過強風，哪麼植物怎麼辦？野生植物會選擇適合自己生長的環境而存活，例如野生葡萄。粗略概括的話，美洲品種整體都比歐洲品種耐寒。

隨著科技及人們對葡萄種植釀酒技術日漸成熟，現代商業葡萄園於進行栽種前，都會考慮園址條件及跟隨法例規定而進行。有別於野生葡萄隨處落地生根，被刻意栽種到清涼甚至是寒冷環境的葡萄，都會經過酒莊人員事先評估，再精心挑選能抵禦嚴寒環境的葡萄藤苗。

在眾多上乘葡萄中，黑皮諾（Pinot Noir）及雷司令（Riesling）均是較適合在清涼環境下生長的品種，後者更經常被行內人士視為世上最佳的抵冷優秀葡萄。幾多美味可口的雷司令白酒皆來自清涼產國，包括其德國、美國及加拿大。相比起別的品種，雷司令的葡萄樹皮略厚和夠堅硬，能抵受較低溫，加上發芽時間遲，可避過遲走的冬天及春霜，不被凍傷。

固然，要雷司令成功結出優良葡萄，並要達至理想成熟度，莊園周遭環境還是要有適量及足夠的陽光和溫暖，故此酒莊一般會建立於不被寒風直接吹送的位置。即使雷司令在多個清涼氣候產區如魚得水，例如是德國的摩澤爾（Mosel）、萊茵高（Rheingau）、加拿大安大略（Ontario）等，細心觀察，大概可留意到莊園多處於河流、湖泊旁的斜坡之上或附近土地；受惠於水源，附近溫度得以調和，空氣流動減低寒冷空氣凝結，斜坡則有助藤樹增加接收陽光，種植出汁液味道濃郁的果子。

雷司令是葡萄中禦寒能力甚佳的品種，可是其產酒卻毫不冷傲，能釀造出極出色的乾及帶多個甜度白酒。頂級的雷司令年輕時果味可口，充滿檸檬、白桃、水仙、楊桃等芳香氣息，經過時光洗禮後，則渾身盡是複雜性，散發蜜糖、乾果、杏脯之類的迷人韻味，配合其玲瓏清晰的高酸度，讓人陶醉傾倒。

雷司令的種植歷史悠久，迄今為止，最遠的記載可追溯到1435年的德國萊茵高地區，專家相信此處為雷司令的發源地。