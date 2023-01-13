愛爾蘭威士忌：在未來10年間或會掀起新潮流！醇厚溫和、滑溜平衡，愛爾蘭與蘇格蘭威士忌分別在哪？

從未到過愛爾蘭旅行留學或工作假期的人，對愛爾蘭的印象會是甚麼？面有紅色鬍子加全身綠衣的小精靈Leprechaun？或是他們跟英國多個世紀的干戈紛爭歷史？覺得傻傻分不清北愛爾蘭與愛爾蘭之間的分別？還是每年3月的節日St. Patrick's Day？而我身邊的酒肉朋友，主要就是特別鍾情喝Irish Coffee，再慢慢理解Irish Whiskey的由來。

愛爾蘭是歐洲最西端的島國。我沒有到過愛爾蘭遊歷，倒知道愛爾蘭的風景優美，而每到St. Patrick's Day，到處都是綠色的小精靈和布置裝飾。我曾經居住在加拿大，當地的愛爾蘭文化濃厚，因為十九世紀初，有大量不列顛和愛爾蘭人遷移到加拿大，這個移民潮一直延伸至十九世紀中期，時值愛爾蘭大饑荒，驅使數十萬愛爾蘭人逃至加拿大，因此有人相信，當地英語——特別愛爾蘭人聚居的安省英語，乃深受愛爾蘭人影響。至於我，除了英語外，當時接觸得更多的肯定是愛爾蘭咖啡，連帶後來也漸漸認識愛爾蘭威士忌了。多年過後，到我走進酒業，接觸得更多愛爾蘭威士忌，知道了雖然蘇格蘭威士忌是不少市場的主流產品，但愛爾蘭威士忌也有相當不俗的。

相對蘇格蘭和日本威士忌，愛爾蘭威士忌在香港的行情略遜，更有不少人未能辨別到蘇格蘭和愛爾蘭威士忌的分別。單從字面看，蘇格蘭威士忌的英文寫法是Whisky，愛爾蘭的則是Whiskey。除此之外，簡單來說，蘇格蘭威士忌主要是以發芽大麥釀製，而愛爾蘭版本則多見是混合型的，即是用麥芽穀物製成的酸麥芽汁釀成，穀物原料集合了粟米、大麥及小麥等。然而，最影響酒味風格的，當數兩者的蒸餾方法，蘇格蘭威士忌是「雙蒸」，愛爾蘭的就是「三蒸」，意思是前者蒸餾兩次，後者蒸餾三次。材料、蒸餾法、水源各不同，兩者口味自然有所分別。一般而言，蘇格蘭威士忌的原材料及煙燻味較明顯，愛爾蘭威士忌的口感醇厚溫和，滑溜平衡，親和豐實。

前幾天剛出席了一個由愛爾蘭食品局（Bord Bia）主辦的愛爾蘭威士忌品酒會，品嘗了以各種方式蒸餾的威士忌酒，包括以壺形蒸餾器（Pot Still）混合的發芽與未發芽大麥威士忌（Pot Still Whiskey），及麥芽威士忌（Malt Whiskey）、利用柱形蒸餾器（Column Still）製作之穀物威士忌（Grain Whiskey），和混合威士忌（即混合上述三款）。當天我品嘗了多款酒，對Teeling的Blackpitts單一麥芽威士忌、Kinahan The Kasc Project M.001及Lambay的單一麥芽威士忌留下甚佳印象。

愛爾蘭威士忌酒廠數字正在急速增加，2010才只有九家，這十數年來已經發展到有四十多家正在營運，有業內人士相信愛爾蘭威士忌在未來十年間將會掀起一股新潮流。