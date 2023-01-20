新春慢嘗：帶著微鹹和陳年風味的西班牙Amontillado Sherry雪梨酒，最適合偏愛蘿蔔糕的你你你！

農曆新年來到，最開懷莫過於相約親友歡聚賀年，吃吃喝喝。傳統的新春食品多為煎炸，油脂偏重，且味道香濃，假如進食略快，吃了幾口就覺飽滯；有時甚至會為腸胃帶來負荷。細嚼慢嚥乃飲食王道，可是現代的匆忙生活節奏已經把我們的狼吞虎嚥能力非常高，因此，我常提醒身邊家人和老友們，縱使農曆新年美食誘惑很大，我還是主張奉行慢食主義，既可享受食物真味，還可以幫助消化。畢竟，細意咀嚼咬碎食物，讓唾液幫助口腔把碳水化合物初步分解，這樣身體才會刺激腦袋，給腸胃發出訊息，胃部和腸道做好準備，方會吸收得更好，否則腸胃黏膜或會因為進食速度過快，而患上炎症。

談到慢嘗，源自於歐洲的Slow Food機構，乃是八十年代一位意大利人Carlo Petrini所發起，後來在法國成立總壇，致力推動與快餐速食抗衡的飲食主義，並以保存傳統美食文化為宗旨，並提倡支持小本經營食物單位，飲食焦點重質不重量。Slow Food機構有見近年部分酒莊酒廠於生產葡萄酒過程中，有污染環境，並因有噴灑農藥、除草劑、乾燥劑等化學用品，導致莊園周遭環境生物多樣性逐漸消失，此外還有個別產區強行實施單一栽培，甚至有商人剝削工人等問題，於是致力推動享樂以外的葡萄酒文化，成立了Slow Wine Coalition，以三大原則：環境可持續性、環境保護及鄉村文化與社區，去發展生產優質、純淨及公平的葡萄酒。機構更認為近代困擾不少產區及酒莊的氣候危機明顯，希望藉著機構的活動，幫助推動更多可持續、有機或生物動力種植系統的酒莊。

作為一個普通愛吃愛酒之人，當然未必一定需要知道不同國家的飲食機構和主義，然而細心慢慢享受美食佳釀，多理解食品和酒類來源或故事，感恩有心製造食品和美酒的生產商，不論是對自己的身心，還是有裨益吧！否則，多喝一些較少人擁戴的酒款，也算是對百花齊放出一點力，讓我們的酒類市面更精彩些。例如新春期間會愛吃蘿蔔糕的，可嘗試以西班牙的Amontillado Sherry雪梨酒，因為酒味帶微鹹，酒中隱隱透出的陳年風味，與蘿蔔糕裏的配料肉香有互相提升之用，酒的適中酸剛好能撐住糕點的油脂芳香，非常美味。

謹在此祝大家新春大吉，步步高升！