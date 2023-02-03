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03/02/2023

法國酒怎麼選？來自隆多的高性價比聖約瑟紅白酒，從風格鮮明到味道豐厚皆有！

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    梁淑意

    梁淑意Rebecca，持有英國 WSET Diploma 葡萄酒及烈酒文憑，現為WSET的國際認可導師(Certified Educator)，為美酒愛好者和業內人士提供專業品酒課程；她擁有自己的品酒網誌《Wine is Beautiful醉美麗》，並在多家報章雜誌撰寫品酒專欄，同時亦是網上品酒節目及三藩市中文電台節目主持人。

    為了把興趣變成實際經驗和知識，Rebecca數年來到過多個國家考察酒莊，足跡遍及無數酒區，更出任國際權威葡萄酒賽評審。

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　　因為我的工作性質和關係，經常需要與產酒大國法國人打交道。與法國酒業人士聊天，少不免會深入探討他們代表的品牌和產區。有趣的是，縱使我和非酒業法國朋友對談，話題也總會牽扯到葡萄酒上，而不論行業或背景，他們都有為自己國家出產的酒自豪。

 

　　平心而論，作為世界級釀酒之鄉，法蘭西的確有極多超凡的出色美酒，特別是各大著名酒莊和產區的紅白酒，身價與品質均讓幾多愛酒之人趨之若鶩，也請不要忘記法國之內亦有大量質素平庸的酒，然而更不能忽略的，是法國多地俱有名氣雖小，物值酒質卻會令人驚喜驚艷的葡萄酒品。對香港葡萄酒消費者而言，在市場中接觸到法國酒是無可避免的，不過也無需要把選擇侷限於寥寥幾個產區或品牌，否則品酒之路只會平平無奇。

 

　　法國的波爾多（Bordeaux）、布根地（Bourgogne／Burgundy）、香檳（Champagne）及南法（Southern France）以外，隆河（Rhone Valley）都算是香港葡萄酒市場的中堅產區之一，然而當喝過最常見的大眾之選Cotes du Rhone，與及豐盈有層次的教皇新堡（Chateauneuf du Pape）後，再接觸身價地位跟教皇新堡同樣高的隱士山（Hermitage）與羅第丘（Cote Rotie），其實隆河還有更多趣味選擇嗎？

 

　　有，當然有！對於追求性價比的飲家，隆河丘（Cotes du Rhone）確實是上佳的不二之選，這些酒的風格均屬輕鬆易飲之品，畢竟價錢經濟實惠。到想要進階的享受，那麼往多一點複雜性和果味的隆河丘村級酒（Cotes du Rhone Villages）酒叢中就好。假如口味鍾情於線條更突出，風格更鮮明的紅白酒，北隆河的聖約瑟（St. Joseph）有大量高性價比的好酒。地理上聖約瑟跟尊貴的隱士山頗為接近，就連紅酒的個性也甚是類似。產自隱士山花崗岩石土壤的切拉子（Syrah）紅酒以味道豐厚，丹寧圓渾細膩，肉香滿溢見稱，因為風土關係，聖約瑟泥土中主要以片麻岩、有雲母的片岩及花崗岩組成，另外亦有不少存於古老冰川的沖積土，讓葡萄果子釀出酒體比隱士山版本顯得輕盈活潑，質地更見柔軟的紅白酒。

 

　　雖然複雜性還是隱士山更勝一籌，但聖約瑟的適飲期較早，毋須太長期陳年便能享用，酒體適中，丹寧和酒的線條都是中庸平衡，用作配餐或淨飲，都十分討好。

 

　　聖約瑟以生產紅酒為主，白酒產量只是紅酒的十分之一，風格主要走乾淨實淨路線，有俐落的花香、檸皮、柚子蜜等香氣，入口頗飽滿，酸度適中，用作佐膳非常理想。

 

聖約瑟紅白酒性價比相當高，值得本港酒客多加注視。

 

 

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