賣酒還是賣知識？釀酒、侍酒、買家、營銷推廣各有專業，最重要還是擁有品酒知識！

隨著世界各地 – 包括香港陸續解除各項跨境旅遊防疫措施，逐步「開關」，香港酒業近來的活動愈見頻繁，重新活躍起來，久違露面的外地酒業代表再次出現於本地活動中，業內人士及媒體均紛紛表示安慰和雀躍，我亦有同感。

畢竟香港在疫情前一直是亞洲的葡萄酒商貿中心，市況蓬勃，人才濟濟，各大企業及展覽均視香港作重要基點。然而一場世紀瘟疫，讓整個香港酒業彷如陷入冰河時期：活動停止，酒業代表不再光臨，即使有，也只能進行視像會議，交流始終不及眾人聚集面對面般高效。

到了後期有部分外國酒莊的分公司及多個國際酒業展覽亦宣布移師新加坡，香港在國際酒類市場的地位似乎受到動搖，令不少酒界從業員搖頭嘆息。幸好，最近因各項防疫措施鬆綁，酒客及外地酒莊代表開始重回香港，行業步伐貌似回到正常節奏，我們也期望市況能盡快恢復吧。

最近我參與的多個葡萄酒活動，均能親眼見外國酒業代表，彷如隔世之餘，感覺良好，更加樂見有年輕新血加入中外酒界，為行業注入動力。

我跟行家們聊天時，談到曾經遇見有外行人空降酒業市場推廣部門，熱誠滿滿，應對銷售技巧不俗，可惜葡萄酒知識欠奉，有機會或會影響商譽。從事酒業，當然要具備特定知識和技能，然而工作崗位有區別，要求自然各有不同。以酒莊莊園耕作種植人為例，當然必須熟悉地理、地質和農務知識；至於釀酒師（Winemaker），理應對葡萄及釀酒化學有深厚認識，近年更有酒廠把釀酒師塑造成標誌性明星人物，同時擔任酒廠代言人，就連市場推廣知識也要具備。

飲食服務業中的侍酒師（Sommelier）及葡萄酒服務人（Wine waiter）除了要有淵博的葡萄酒學問外，更加要有熟練的侍酒技巧和酒菜配搭知識，最好還有相當的酒窖管理能力，及高超的侍客態度與銷售技巧。酒商方面，職位更繁多，買家、營銷、市場推廣策劃等，每個崗位均扮演著重要角色。

作為葡萄酒買家，一定要有豐富的葡萄酒產區及酒類風格知識，並且要有足夠的酒國遊歷經驗，具備國際視野、敏銳的市場觸覺和前瞻性，對企業營運熟知，更要有時間管理能力，否則一旦做錯買酒決策或計算錯誤，公司就要蒙受損失，且會影響商譽。負責營銷者，同樣需要對市場敏感，因此酒類知識不可少之餘，也要懂得明白酒客需要和口味。至於市場推廣部門人員，同樣清楚知道市場方向所在，對競爭者狀態瞭如指掌，當然必然需要懂得葡萄酒知識及熟讀品牌背景，才能恰當地抓著重點，創作出最佳推廣點子，提升產品知名度及加強滲透率，爭取佔有率。

有外行人會問，那麼品酒知識呢？重要嗎？當然重要 --- 其實是最重要，因為行內所有從業員朝向的目標就是，成功推廣文化和賣酒，好讓行業持續發展下去。欠缺品酒知識的話，難以投入工作，枉論如何說出流利的「葡萄酒語言」。故此，結論就是所有酒業行內人要有品酒知識乃基本，然後因應崗位需要，及根據個人專長，再進修或磨練相關技能，才可讓自己在行內發光發熱。我常認為，行內賣酒其實根本就是賣知識，但請勿賣弄知識，因為隨著葡萄酒文化已然普及，無故賣弄只會弄巧成拙。