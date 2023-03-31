沒喝過 Poncha別說你去過葡萄牙馬德拉！Madeira Fortified Wine 是最易搭配的葡萄酒？

朋友們知道我早前到葡萄牙馬德拉（Madeira）公幹，都紛紛向我查詢關於馬德拉葡萄酒的資訊。馬德拉葡萄酒屬加烈酒（Fortified wine），釀酒期間除了加入烈酒外，同時會讓酒經歷熱力陳年，增添酒的煮熟氧化風味，酸度高，個性獨特成熟。我打從剛開始接觸馬德拉酒已經非常喜愛這種獨一無二的酒味，尤其喜歡那「恰當」的氧化韻味，跟多類食品非常搭配。而我也同時見識過有不少人對加烈酒及馬德拉酒存有偏見，覺得煮熟酒味毫不吸引，我身邊亦有酒友指馬德拉酒有燒膠味，認為入口像壞酒，表示感覺奇怪芸芸。偏偏正是這種氧化特色，讓馬德拉酒成為全世界最耐放的葡萄酒類，陳年能力傲視同儕。只是口味這回事，喜歡便喜歡。

馬德拉出名的酒，不只其同名酒款，還有Poncha！嚴格來說，Poncha 堪稱是到訪馬德拉必喝的飲品，更有人曾言道，來到大西洋明珠馬德拉沒有喝過Poncha，就不能告訴別人來過。Poncha是馬德拉最傳統飲品，外觀似一杯平平無奇的普通橙汁，但其實是味道豐富的雞尾酒——以當地的甘蔗蒸餾烈酒Aguardennte de cana、蜂蜜、糖、橙汁或檸檬汁混合而成。調配Poncha期間需要利用一支特製木棒不斷攪拌。

Poncha入口既酸且甜，醒神美味，酒精高但感覺不強烈，含有大量維他命C和糖份，是當地人引以為傲的飲品。當地大小餐廳食肆均有Poncha提供，坊間店舖甚至是機場免稅店亦有ready to drink樽裝及罐裝產品，足見馬德拉人視Poncha為當地最具標誌性飲品產物，與馬德拉加烈酒地位同樣超然。隨著市場需求和潮流趨勢，用作調配現代Poncha材料愈來愈多元化，上述多個傳統之選以外，馬德拉人亦會把熱情果汁、番茄、威士忌、absinthe等加入材料清單中。

有關 Poncha 的由來，一說是估計由印度傳入。民間普遍相信，從前印度有一種飲料名為 Panch，而Panch 的字面意思，正是指含有亞力酒（以大米或椰子蒸餾之烈酒）、檸檬汁、香料、糖及茶與水的一種飲品。據說英語的 Punch（賓治）也是從此得來。十八世紀中期，因為船運關係，輾轉間印度的Panch便傳到馬德拉一個小漁村 Camara de lobos，當地漁夫開始飲用，到了十九世紀，飲用類似 Panch 酒的潮流已經薰陶到整個馬德拉島。隨著時日變遷，當地人利用自家水果和材料加入其中，葡萄牙更成為巴西宗主國，利用甘蔗烈酒作主要材料開始盛行，慢慢便演變成今天的 Poncha 風格了。