盤點不同酒桶的種類和分別，了解葡萄酒香氣的靈魂！





對於一般大眾葡萄酒愛好者，親身到酒莊參觀品酒，關心的除了風景是否值得拍照打卡留念、酒本身好喝與否以外，聽酒莊人員訴說故事和有趣資料，再知道價錢，大概就已經很比足夠更足夠。然而身為業內的寫作及酒評人，我們到外地葡萄酒莊考察工作，除了具備最基本的品酒知識，懂得用舌頭分析酒質，重頭節目就是必然要跟莊園主管及釀酒師對談，深入理解酒莊的釀酒理念和目標，因此使用的術語也是頗為專門。畢竟釀酒是一門相當複雜的學問，不論是種植還是釀酒均有大量的專門術語詞彙，單單釀酒所用到的酒桶酒缸叫法及分類已經繁複，就已經讓初入門人士頭痛不已。



我們中文所談到的酒桶酒缸，英語叫法都有不同。酒桶的桶英文是barrel，有時又叫cask，只要物料是橡木，通常就會前置oak一字，換言之，橡木桶直譯就是oak barrel或oak casks。只要看見市面上的葡萄酒產品瓶身酒標列明曾經在oak barrel（或casks）陳年，意思就是這些酒都曾歷木桶處理，或會增添雲尼拿或陳年成熟氣息，實際風味還看酒桶材質烘烤程度、歲數、體積和陳年時間等因素。



雖然行內將全部橡木桶一律統稱為oak barrel或oak casks，但是其實不同體積容量的木桶，名稱都不一，我們到訪不同產區，往往就要跟酒廠代表交換意見，並談及木桶的二三事，因此不能搞錯名字，或得過且過地只以oak barrels稱謂木桶。以波爾多（Bordeaux）的小木桶為例，這些桶容量為225公升，名字叫barriques；布根地（Burgundy / Bourgogne）的則多出三公升，即是228公升，名為piéce，形狀比波爾多barrique略顯肥矮。雖說波爾多的225公升算是小木桶（體積小，木桶的韻味和丹寧對葡萄酒有更明顯影響），不過市面有一款更小的木桶，容量是barrique的一半，因此行內稱之Demi-Barrique或Half-Barrel。



有一種酒桶叫Hogshead，中文直譯就是豬頭桶，是現時蘇格蘭威士忌常用的木桶，主要是由美國波本（Bourbon）威士忌稍作調整後而來。這些木桶的容量約為250至300公升左右，亦有部分容量更多。另外，流行於威士忌陳年的Sherry butt，其實是來自西班牙的雪梨酒（Sherry）加烈酒（Fortified wines）運送用途，容量為五百公升，木條較粗，桶形略修長，據說因為外型看似有臀部般，因而得名。葡萄牙的砵酒（Port）所用的陳年木桶叫Pipe，容量是650公升；至於我早前介紹過，同屬葡萄牙加烈酒代表的馬德拉酒（Madeira）所用木桶容量同是650公升，但名字則叫Drum，重心較低，適合古時用作船運遠航。





每個葡萄酒產區酒桶設計均是基於釀造及商業需要，以馬德拉酒桶為例，其設計所針對，就是方便船運期間能穩定地置於船艙內陳年並受熱。



以上多個木桶類別只是冰山一角，還有其他物料材質的多款形狀容器，要逐一理解的確需要時間，可見釀酒藝術有多博大精深！



