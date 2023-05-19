Travel & Dining
酒意人生
travel Food Map Wine Recipe

19/05/2023

About Champagne Dosage：香檳添糖入口更乾淨舒服、有助平衡口感？

#葡萄酒 #品酒 #香檳 #Wine #酒 #釀酒 #Champagne #法國香檳 #添糖 #低添糖 #香檳風格 #Dosage
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁淑意

    梁淑意

    梁淑意Rebecca，持有英國 WSET Diploma 葡萄酒及烈酒文憑，現為WSET的國際認可導師(Certified Educator)，為美酒愛好者和業內人士提供專業品酒課程；她擁有自己的品酒網誌《Wine is Beautiful醉美麗》，並在多家報章雜誌撰寫品酒專欄，同時亦是網上品酒節目及三藩市中文電台節目主持人。

    為了把興趣變成實際經驗和知識，Rebecca數年來到過多個國家考察酒莊，足跡遍及無數酒區，更出任國際權威葡萄酒賽評審。

    酒意人生

    不定期更新

　　最近我為一個香港酒業展覽其中一個活動擔任主講人，題目圍繞法國香檳（Champagne）產酒。席間大家談到各種關於香檳的釀酒問題，完場後其中一位同業上前，和我討論關於香檳添糖（Dosage）的趨勢。他談到很喜歡近年的低添糖（Low dosage）香檳風格，認為入口較乾淨舒服，問我同意否。其實，我的品酒準則，主要都是偏向平衡細緻的酒，而不會看單一元素，換言之，就是添糖分量多少，並不是我選擇飲用香檳的指標，因為添糖高低並不代表酒的味道屬好還是壞，酒標有寫明相關資料，不妨當作參考，要認真定奪質素，還是喝入口才能作準。

 

　　添糖是甚麼？那是以傳統製法（Traditional method）——包括香檳或西班牙Cava等，在除渣（Disgorgement）期間，瓶塞連渣及少量酒噴出之際，酒廠會添入酒及糖漿混合物，重新封瓶後一段時間再出廠，而上述的酒液與糖漿的混合物就是添糖，進行添糖這個過程的法語叫liqueur d’expedition。加糖的原因是傳統的香檳酸度相當高，質地偏削，加入適量糖份有助平衡口感，提高酒內各項元素的穩定性與陳年能力。一般情況下，陳年時間愈長，所需添糖量便會愈低；勾兌多個年份酒的香檳含有高比例儲備酒（Reserve wine）的，也毋須加入太多的添糖。

 

　　上月我到訪香檳，也有跟香檳酒莊莊主及負責人談到添糖分量的事宜。他們表示，近年因氣候轉變（Climate change）而帶來的熱浪愈見頻繁，葡萄成熟程度全然達標，成酒整體結構偏向更紮實，酒體更壯，酸度適中，認為如此狀態，添糖就毋須如以前般高，略低於以往已經足夠令酒穩定，酒內元素和諧，味道亦能保持平衡優雅。每家酒廠均會推出不同產品，其中的不記年份香檳（Non-vintage champagne，簡稱NV）會勾兌不同年份的酒，另外又有生產個別的葡萄品種和年份香檳（Vintage champagne），每款酒風格各異，對添糖水平需求不一，而普羅的坊間消費者自然難以單從添糖數字評估酒質。要留意，酒廠會因應添糖數字而決定酒的界別，例如不添糖的會被稱為Zero Dosage，意思即是零添糖；含有每公升50克或以上糖份的則屬甜香檳（Doux）。每公升加入只有0至3克的叫Brut Nature，0至6克的則是Extra Brut。現時市面上較常見的Brut香檳，可以是每公升含有0至12克的添糖。假如我們從酒舖購入兩瓶均列明是Brut類別的香檳，一瓶並無添糖，另一瓶有12g/l的添糖，口感可以是大不同，卻並不代表誰比誰的酒體厚或質素一定好得多。

 

　　因此要選擇適合香檳作配對食物用的話，以添糖數字做準則會較困難，一般做法可以是以年輕的NV不記年份香檳配搭味道較清的菜式，而陳年較久的酒有明顯蓄意氧化風味，味道濃郁，口感紮實，用作搭吃有醬汁的食物，效果會較理想。

 

本港市面上各種香檳中，以Brut類別最為常見，個性卻不一，想要仔細理解口味，最好還是親身品試才算穩妥。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應
更多酒意人生文章

You May Also Like

#葡萄酒 #品酒 #香檳 #Wine #酒 #釀酒 #Champagne #法國香檳 #添糖 #低添糖 #香檳風格 #Dosage
More on Travel & Dining

放大顯示
名廚煮場

Watches & Wonders 2023
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk