名人都愛的酒品：香檳如何進行Food Pairing？哪些香檳適合細品淨飲？

法國的香檳（Champagne）氣泡不絕，外貌瑰麗高尚，是幾多紅星名人愛喝的酒品。多家香檳品牌不但備受追捧，有紅星更不惜推出自家的香檳酒品牌，例如畢彼特（Brad Pitt）的Fleur de Miraval粉紅香檳，未正式推出前已經有樓梯響，到了3月奧斯卡頒獎禮（Oscars），Fleur de Miraval更取代 Piper-Heidsieck，成為活動指定香檳品牌，加上產品定位為貴價香檳（本港零售價約$3,500左右），推廣手法高調，加上名人效應，風頭一時無兩，在行內難免成為話題。

跟愛酒朋友就此事聊到飲用貴價香檳時的習慣，有人認為貴價香檳身價特別高，用左配食物會有浪費之嫌，亦有酒友表示，只要明白酒廠出品的大致背景，然後根據自己口味和喜好，愛怎飲用都可以。至於我，則頗為同意後者的意見，品酒飲酒在於滿足自己，只要適用於自己，如何飲用也就悉隨尊便。我比較著重酒的本質，以不記年份酒（Non-vintage Champagne）來說假如酒的風格輕鬆親和，例如市面上常見的幾款大品牌，包括Moet et Chandon、Veuve Clicquot Ponsardin等，前者入口綿滑，後者香氣芬芳，兩者都甚是適合淨飲，或配搭沙律之類的餐前小吃。若酒的層次非常雅緻複雜，線條幼細分明，酒體輕盈，例如是Ruinart一般不建議配搭過於濃味食物，配合鮮味為主的輕海鮮菜式便較為理想。

香檳的個性多彩，可以是艷麗開放，亦有含蓄沉穩，當然都有氣質亮麗、知性睿智、溫柔敦厚。風格取向，視乎酒莊所在，加上葡萄品種和釀酒過程。總括而言，香檳的獨特陳年風韻以歲月換來深度，縱使部分酒會散發鮮花果味之類個性，還是不會過分淺白表面，但配搭食物的光譜卻非常闊。香檳形象時尚，當然「上得餐桌」，在華麗的 fine dining 餐廳中出現固然配合，也要明白香檳不但是餐前酒這麼簡單，用作佐海鮮拼盤餐、較清淡的豬排或蒸雞菜式等均相當滋味，好選擇有Perrier Jouet、Gosset、Ayala及Nicolas Feuillatte。味道或醬汁較重的菜式，甚至是味道濃郁的食物包括炸雞和美式薄餅，我會喜歡用Egly Ouriet、Bollinger、Pol Roger或Louis Roederer的來配，靠酒的力度、充足酸度、豐富味道跟食物濃味抗衡。

值得一提的是粉紅香檳的配菜潛力比起白香檳絕對是有過之而無不及，那輕柔而若有若無的丹寧感，總會隱跳動線條之間的夾縫中滲出，用左配搭越南牛肉河粉、潮州鹵水鵝、紅燒乳鴿等均會讓人吃喝得心花怒放。我較喜歡的粉紅香檳有Billecart-Salmon Brut Rosé、Laurent Perrier Brut Rosé和Ruinart Brut Rosé。

這趟談及的都是具備名氣的酒莊品牌，下次有機會或談談小農香檳的特色。



